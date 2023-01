Szép szőlősorok szép szőlői

Évtizedek óta ismerjük egymást. Így jó régen már pertuban vagyunk. De államdíjas szaktekintélyként is tegezhetlek?

Hát hogyne! Még hogy tegezhetsz-e! Nem szenvedek rangkórságban.

Számomra ez megtiszteltetés, köszönöm! Ha a komáromi mezőgazdasági szakközépiskolában cirka hatvan éve szerzett ismereteidet is számítom, akkor ha valakinek, hát neked kell tudnod, hogy egy egészséges, igazán szép szőlőfürtben csak zamat vagy szellemiség is van-e?

Annak szépségében szikra van. A nemesítési szempontok, a lélek, az écesz, a lelemény, a gondolkodásmód sziporkái mind. És persze rengeteg munka meg törődés.

Tudatosan épülő szakmai karrier volt a tiéd? Valamiképpen mindig a szőlészet érdekelt?

Gyerekkoromban a biológia vonzott. Szülőfalum a Bars-vidéki Újlót, ott a szüleim mellett belenőttem az agrárélet teendőibe. Így kerültem a komáromi szakiskolába. Annak az én időmben még hangulata volt, ahol Mosonmagyaróváron képzett gazdatisztek is tanítottak. Bennük még élt a tradíció, a paraszti hagyományok és a gazdaszellem úzusa. És ezt kitűnően továbbadták a diákoknak. Aki akart, az a többi tantárgy mellett bővebben a kertészettel is foglalkozhatott. Pályám külön szerencséje, hogy az újlóti alapiskolától az egyetemig nagyon jó tanítóim voltak. Diákjaikban észrevették, kinek mihez van vonzalma, hogy mi viszi előre a tanulóikat, és ebben az értelemben külön is foglalkoztak velük. Lednicén pedig – ahol minden hallgatónak már egyéni érdeke volt, hogy elmélyüljön a maga választotta tanulmányokban – Kraus és Švejcar professzor volt a nagyszerű mesterem. Vilém Krausról szívesen megemlékeznék. Csehszlovákiában ő volt az újkori borászat és modern szőlőnemesítés atyja. Tudományos segéderőként odavett maga mellé, és amikor megkaptam a diplomámat, a saját oltásai közül megajándékozott 16 új nemesítéssel. De a tartós barátságával is kitüntetett. Gyakran ellátogatott Fűrre, a tanácsaival még itt is segítette a munkálkodásomat.

Mondtad egyszer, hogy számodra azért adomány a szőlészet-borászat, mert a szőlőnemesítéshez, a szakértelem mellett, alkotói ihlet kell. Ez izgalmas gondolat.

Tényleg így van. Minden más növény nemesítéséhez szintén inspiráció kell, ám a szőlőnek emelkedettebb rangja van. Így több ihletettséget is igényel. A szakmai tudás mellett még több fantáziát, még több elképzelést és főként konkrét célt. Ismerni kell a növényfajtákat őseit, hogy a szülők kiválasztásában mit használjunk a keresztezésben. Aztán szerencsés esetben vagy sikerül elérni a kívánt célt, vagy nem. Mert előfordulhat, hogy az ember csinál ezer magoncot, de egy sem lesz jó belőlük.

Ugyanakkor azt is felhoztad, hogy a jó borász nem iparos, hanem művész. Merthogy?

Merthogy alkot. A nemesítés is alkotói tevékenység. Az embert pedig a tettei minősítik. A szőlész-borász a szakmájában létrehozhat olyan dolgokat, amelyek évtizedeken, sőt századokon át az emberiség javát szolgálhatják. Ehhez természetesen jó és értékes fajtákat kell előállítani. Egy szép fajta, egy igazán szép csemegeszőlő, amely előtt akár meghajolnak az emberek, valóban művészi rangra emeli már magát a nemesítési folyamatokat.

Megpihensz, ha egész szívből veszel lélegzetet a borospincédben, vagy a fűri Öreghegy tetejéről lepillantasz a harmonikus rendben álló szőlősorokra?

A természet eleve pihentet. Aki kedveli a természetet, ráadásul együtt él vele, az ott megnyugszik. Visszautalok akár a csemegeszőlőre, mert az egyik legszebb, legjobb gyümölcs. Az ember kint a természetben türelmetlenül várja, hogy a magoncon megjelenjen az első fürt, ami több mint puszta elégtétel. Ennek ideje általában a harmadik évben jön el; bár vannak lustább magoncok, s azok csak a nyolcadik évben kezdenek teremni. Kivárni szintén művészet. Addig gondozni és ápolni kell. Közben persze sok mindent meg is figyelünk. Kezdve a növekedéstől a fejlődésig. A termőképesség alakulását, a kapaszkodását, az ellenálló képességét. És ha végül szép a szőlő, meg az íze is jó, már ez derűt kelt az emberben.