Szellem a palackból

Prigozsin lázongása kiengedte a szellemet a palackból? Hiszen „Putyin szakácsa” világosan megkérdőjelezte Oroszország ukrajnai agressziójának értelmét, nyílt kritikával illette a több mint 500 napja tartó birodalmi invázió katonai irányításának szakszerűtlenségét, miközben a hírtévék egy rebellió élő képeit mutatták!

Prigozsin a Kreml számára fontosabb figura, mint hogy csak egy oroszpárti zsoldosalakulat vezére lenne. Prigozsin a saját őszinte mivoltában a mai Oroszország diagnózisa: a börtönt is megjárt köztörvényes bűnözőből fejlődött az orosz állam egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb emberévé. Ez a hóbortos lendülettel végrehajtott stiklije sem volt egy Putyin elleni csínytevés, hanem „csak” az ő zsoldosainak holmi felkelést utánzó, a reguláris hadsereget megcsúfoló menetelése Moszkva felé. A Prigozsin-sereg simán bemasírozott Rosztovba, ott ugyan elfoglalta, de hagyta zavartalanul tovább működni a déli területek hadparancsnokságát, és vígan fraternizált a lakossággal. Moszkva irányába csak a zsoldosalakulat egy része indult el, mígnem cirka félúton az is hátraarcot csinált. Nem is volt ez katonai puccs, hanem csupán az orosz hadsereg- parancsnokság megszégyenítése, hiszen az efféle zendüléseket a gyengébb operettekben látni.

A történtek jelzésértéke azonban tagadhatatlan, és a Kreml szemszögéből az ukrajnai hadjárat félresiklott fronthelyzetére utal. Tényleg ütőképes az orosz hadsereg, respektust kelt még a Roszgvardija?

A hadsereg vezérkarában széthúzást, gyakran kapkodást látni, a tisztikar pedig korrumpált. Maga a sereg még erős, mert sok katonája meg fegyvere van, ellenben a hadvezetés, a hadműveleti irányítás szakszerűtlen, viszont példátlan kegyetlenséggel, következetesen rombol. A zavargást előidéző konfliktus valós oka pedig az volt, hogy Szergej Sojgu, az orosz hadügyminiszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök a Wagner zsoldoshadsereget – Prigozsin kizárólagos hatalmát kizárva – az orosz haderő egészének vezénylete alá tervezte helyezni, míg Prigozsin az általa tehetségtelennek tartott hadvezetés leváltását akarta elérni.

De ha Prigozsinnak protekciója van is Vlagyimir Putyinnál, az orosz elnök június 24-e után egyéb tekintetben sem folyamodott megtorlásokhoz. Akár Sztálin stílusában, vagy ahogyan 1921 márciusában Tuhacsevszkij tette azt a kronstadti matrózlázadás után.

Putyinnak távolról sincs a Sztálinéhoz mérhető abszolút hatalma, hogy az orosz nép tíz százalékát rabszolgaként a gulágokba zárja. Neki „csak” egy durva karhatalma, egy elnyomó és a szabadságjogokat elfojtó apparátusa van, de az összehasonlíthatatlan az egykori NKVD kényuralmával.

És az mit jelentsen, hogy a Wagner zsoldoshadsereget egyetlen döntéssel áthelyezték Fehéroroszországba?

Egyrészt azt, hogy Prigozsin hadát nem kívánják közvetlenül orosz földön állomásoztatni, ám szükség esetén azonnal kéznél legyenek, mert az orosz hadseregnél ütőképesebben, hatékonyabban harcolnak. Másrészt Lukasenka országát Moszkva már eleve Oroszország „saját” csatolt területének tartja, harmadrészt pedig – mint annak idején a római birodalom – a Kreml is szívesen látja széjjelhelyezve a „légiót”.