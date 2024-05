Ritkán látott FOTÓK a Winnetou forgatásáról: Pierre Brice teljesen más volt a kamerán kívül, mint a filmkockákon!

Nevetésbe fulladt jelenetek

A Winnetou közel 12,5 millió nézővel a második legnézettebb film lett a csehszlovák mozikban. A szórakozásról, a jókedvről a forgatások során a két főszereplő gondoskodott. A vértestvérség megkötésének híres jelenetét például jó néhányszor fel kellett venni. Pierre Brice és Lex Barker is többször nevetésben tört ki, amikor kezet fogtak és azt mondták egymásnak, hogy „testvér”. Brice-ről a forgatás szünetében készült egy fürdőnadrágos fotó is, amint épp úszni indult. A színészek a lakókocsiban sok időt töltöttek kártyázással is.

„Amikor Pierre elkezdett hülyéskedni, nem tudta, mikor kell abbahagyni. Néha a rendező nagyon dühös lett, mert a kamera előtt is nevettünk, és el kellett halasztani a forgatást” – emlékezett vissza Old Shatterhand alakítója.

