Mobilneten kívánunk boldog ünnepeket

Ahogy az várható volt, idén tovább csökkent a hívások és az SMSek száma, ugyanakkor az adatforgalom szinte megduplázódott, a tavalyi csaknem 400 ezer GB-nyi elinternetezett mennyiség 2019-ben 700 ezerre nőtt. És a számok mögötti csökkenésnek is ez az egyik legvalószínűbb oka – egyre többen telefonálunk internetes platformokon, és mind többen használjuk a netes csevegőalkalmazásokat a karácsonyi üzenetküldésre is. Azaz, ha a tényleges üzenetszámot néznénk (SMS, MMS, csevegőappok), akkor szinte biztosan állítható, hogy az megsokszorozódott az előző évekhez képest.

Orange

Az Orange ügyfelei 5 980 775 hívást bonyolítottak le, ebből 2 995 924 volt a kimenő hívás. Egy évvel korábban még csaknem 3,2 millió indított hívásról számolt be a szolgáltató. A legtöbben a délelőtti órákban telefonáltak, a legforgalmasabb időszak a 10–11 óra volt (706 ezer hívás). „Tíz évvel korábban az Orange ügyfelei még 44 százalékkal több hívást kezdeményeztek, és fogadott hívásokból is 38 százalékkal több volt” – mondta lapunknak Alexandra Piskunová, az Orange szóvivője. Csökkent az SMS-ek száma is, csaknem egymillió darabbal, 8,88 millió szöveges üzenetet küldtek az ügyfelek, a multimédiás üzenetekből azonban idén a tavalyihoz képest 8 százalékkal többet küldtek (947 578). Ha a tíz évvel ezelőtti adatokhoz hasonlítjuk a számokat, akkor megállapítható, hogy az SMS-ek száma 48 százalékkal csökkent, míg az MMS-eknél 4,5szeres növekedés figyelhető meg. A legnagyobb növekedés az adatforgalomnál tapasztalható, a tavalyi 164 405 GB-nyi adatmennyiség 210 564 GB-ra nőtt, ennek 91 százaléka pedig már 4G-kapcsolat volt. A mobilinternetet leginkább az esti órákban használtuk, a legforgalmasabb időszak a 21:00–22:00 óra közötti sáv volt.

Telekom

A Telekomnál is csökkent a hívások mennyisége, az ügyfelek idén december 24-én 137 ezerrel kevesebbszer, összesen 3 070 007 alkalommal nyomták meg a hívás gombot. A szolgáltató az adathoz hozzátette, hogy egy átlagos napon többet telefonálnak az ügyfelek. Nem csak a hívásokból volt kevesebb, mint egy éve, az SMS-ek száma is csökkent, 1,28 millióval, idén 7 757 005 darab kimenő rövid szöveges üzenetet dolgozott fel a szolgáltató rendszere. SMS-küldésre a 12 és 13 óra közötti időszakot preferálták a Telekom ügyfelei, ekkor 730 927 darabot küldtek. „Jelentősen nőtt az adatforgalom, december 24-én a Telekom ügyfelei több mint 126 ezer GB-ot használtak el, a legforgalmasabb időszak az este 9 és 10 óra közötti volt” – mondta lapunknak Michal Korec, a Telekom szóvivője.

O2

„Némileg nőtt a hívások száma az O2-nél, idén több, mint 3,8 millió hívást regisztráltunk, ami 85 ezerrel több mint egy évvel korábban. A legforgalmasabb időszak az O2-nél a 11 és 12 óra közötti volt, ebben az órában 434 514 hívást dolgozott fel a hálózat” – mondta lapunknak Tereza Molnár,szóvivő. Jelentősen,1,6 millió darabbal kevesebb SMS-t küldtek az ügyfelek, idén így 7,7 millió alá esett a szöveges üzenetek száma. A multimédiás üzeneteknél azonban némi növekedés volt, a 450 390 darab MMS 29 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ahogy az várható volt, az O2-nél is nagyot nőtt az adatforgalom, a tavalyi 168 ezer gigabájtnyi mennyiség idén 283 ezer gigabájtra nőtt.

4ka

A 4ka is nyilvánosságra hozta a decemberi 24-i forgalmi adatait. „Szenteste a 4ka ügyfelei 22,3 százalékkal többet telefonáltak, mint egy évvel korábban, a legforgalmasabb időszak a délelőtt 11 és 12 óra közötti idősáv volt” – tájékoztatta lapunkat Matúš Benčík, a 4ka szóvivője. Érdekességként a legnyugodtabb időszakot is megnevezték, este 6 és 7 óra között szinte alig csörögtek a telefonok. Az adatforgalom a tavalyi 62 ezer GB-ról 82 ezer gibagájtra nőtt.