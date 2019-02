Mit hozhat a Disznó éve?

Ázsia-szerte milliók köszöntötték kedden a holdnaptár szerinti új év, a Disznó évének első napját. Ez egyben tavaszünnep is, amikor összegyűlnek a családok, és ajándékot is adnak egymásnak. Az ünnep idején mindent feldíszítenek, előszeretettel használnak lampionokat, zászlókat, apró dísztárgyakat. Az új év új szerencsét is jelent.

