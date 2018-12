Megszülettek az első génszerkesztett babák

A felvétel szerint a két kínai ikerlány, akiket Lulunak és Nanának nevezett a kutató, „sírva jött a világra néhány hete, egészségesen, mint más babák”. A sencseni tudós állítása szerint a megtermékenyített petesejteken génszerkesztést hajtott végre CRISPR/Cas9 elnevezésű „molekuláris olló” segítségével, hogy megelőzze a jövőbeli HIV-vírusfertőzést.

A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója elmondta, hogy a génszerkesztés sikeres volt, „egyetlen gént változtattak meg, a CCR5-öt, amelyet eltávolított a HIV-fertőzés megelőzése érdekében”. Tanulmánya az erősen vitatott eljárásról egyelőre nem jelent meg.

A videón elhangzott, hogy munkájával olyan babákat akart teremteni, akik nem szenvednek betegségektől, „nem megrendelt szemszínű és intelligenciájú di­záj­n­ergyerekeket”.

A szülők és a csecsemők kilétét titokban tartják, a kutató csak annyit mondott, hogy az apa HIV-fertőzött, és szerette volna a gyerekeit megóvni a diszkriminációtól.

Ho Csian-kuj bejelentése élénk visszhangot váltott ki. Peter Dabrock, a Német Etikai Tanács elnöke azt mondta, a munka „felelőtlen kísérletezés embereken”. „Jelenleg az efféle próbálkozásokat, sőt a bejelentésüket is a legélesebb szavakkal kell illetni. A génszerkesztés mellékhatásait vagy későbbi következményeit nagyon nehéz megjósolni és irányítani” – hangsúlyozta.

Az AP amerikai hírügynökség készítette videón elhangzottakat egyelőre nem bizonyították, ám több szervezet, amely az eljáráshoz köthető, egyebek mellett a kórház is, tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.

Ho Csian-kuj szerdán a génszerkesztésről tartott hongkongi nemzetközi konferencián kapott szót, hogy kommentálja bejelentését. Közölte, hogy már egy második önkéntes is várandós lehet, ugyan még nagyon korai szakaszban van, ezért várni kell, hogy kiderüljön, megmarad-e a baba.

Ho Csian-kuj védelmébe vette munkáját, szerinte „a tudománynak többet kell tennie a HIV elleni küzdelemben”, állítása szerint „javított páciensei életén”.

„Valójában büszke vagyok erre az esetre, a legbüszkébb. Mark, az apa reményvesztett volt. Ám amikor a babák megszülettek, írt nekem egy üzenetet arról, hogy dolgozni fog, pénzt keresni, hogy felnevelje a leányait” – mondta a kínai kutató.

Az ikerlányok, valamint a második bejelentett várandósság ugyanannak a kutatásnak a részeként fogantak meg. A munkában összesen nyolc pár vett részt, a férfiak mind HIV-pozitívak voltak, a nők nem.

A beavatkozás a legtöbb országban tilos. Az Egyesült Királyságban törvény tiltja, hogy a meddőségi kezelések során génszerkesztést alkalmazzanak. A tudósok mesterségesen, laboratóriumban megtermékenyített, ám fel nem használt embriókon végezhetnek génszerkesztést, azonban ezeket az embriókat a kutatás után azonnal meg kell semmisíteni.

A King’s College London sejtbiológusa, Dusko Ilic szerint a HIV-fertőzés kezelhető, és ha gyógyszerekkel elnyomják, szinte nincs kockázata annak, hogy a szülők a gyereknek továbbadják.

Jennifer Doudna, a Berkeley, Kaliforniai Egyetem tudósa, a hongkongi konferencia egyik szervezője. Ho a konferencia előtt megkereste őt, hogy beszámoljon eredményeiről. Doudna néhány kollégájával együtt úgy döntött, hogy a korábban tervezetteknek megfelelően szerdán lehetővé teszik, hogy Ho felszólalhasson a konferencián. Doudna azzal indokolta a döntést, hogy a vitatott kutatás mindeddig nem esett át semmilyen ellenőrzésen, és a konferencia célja, hogy olyan fontos kérdésekre keresse a választ, mint hogy mikor lehet végrehajtani génszerkesztést.

Julian Savulescu, az Oxfordi Egyetem etikaszakértője a BBC-nek elmondta: „Ha mindez igaz, akkor ez egy szörnyű kísérlet. Az embriók egészségesek voltak, nem tudunk arról, hogy betegek lettek volna. A génszerkesztés maga kísérleti stádiumban van, ismeretlen, véletlen mutációkkal hozzák összefüggésbe, amelyek előbb vagy utóbb jelentkezhetnek, rákhoz is vezethetnek.” „A kísérlet egészséges, normális gyerekeket tett ki a génszerkesztés kockázatainak mindenféle valós előny nélkül” – tette hozzá.

A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint Ho Csian-kuj fizetés nélküli szabadságon van február óta, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektjéről. „Súlyosan megsértette a tudományos etikát és a szabályokat” – hangsúlyozták.

Az emberekkel végzett kísérletezés „őrültség”, aminek súlyos következményei lehetnek – fogalmazott az a nyílt levél, amelyet különböző kínai egyetemeken és intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak. A tudósok arra figyelmeztettek, hogy a beavatkozás „visszafordíthatatlan átalakulást idéz elő az emberi genetikai anyagban, és ez elkerülhetetlenül belekeveredik az emberi génállományba”.

Lehetséges – írták –, hogy a most megszületett gyerekek alapvetően egészségesek lesznek egy ideig, de „az emberi csoport potenciális kockázata és károsodása felmérhetetlen”.

A kínai tudósok Ho kutatásainak átfogó vizsgálatát sürgették: „Pandóra szelencéje feltárult, de talán van esélyünk arra, hogy bezárjuk, mielőtt orvosolhatatlanná válik”.

„Ezek a kínai kutatók megsértették az emberi jogokat és súlyosan károsították a tudós közösség hitelét. A nemzetközi közösség ezt nem tűrheti” – hangsúlyozta Christiane Woopen, a tudományos és új technológiai etika európai csoportjának (EGE) elnöke.

Az amerikai Rice Egyetem közben bejelentette, hogy vizsgálatot indít Michael Deem biomérnök professzor ellen, aki közölte, hogy a projektben együtt dolgozott Ho Csian-kuj kínai kutatóval. Az emberi genomon végrehajtott ilyen jellegű génszerkesztés tilos az Egyesült Államokban is. A Rice Egyetem közleményében leszögezte: tekintet nélkül arra, hogy hol folyt a kutatás, a sajtóban megjelentek alapján az „megsértette a tudományos kutatások szabályait, és összeegyeztethetetlen a tudományos közösség, valamint az egyetem etikai normáival”.

Deem, az egyetem biomérnök professzora közleménye szerint tanácsadóként vett részt Ho kínai projektjében, amikor az egyetem végzős hallgatója volt. A tudós megerősítette Ho állításait, és azt is elmondta, hogy találkozott az ikerlányok szüleivel.

A CRISPR/Cas9 elnevezésű génszerkesztési eljárást Feng Csang és Jennifer Doudna fejlesztette ki. Csang, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) orvosbiológiai és genetikai kutatóközpontjának tudósa nemcsak a történtek következményeinek lehetséges kockázatai miatt fejezte ki aggodalmát, hanem a kutatás átláthatatlansága miatt is. Mint hangsúlyozta: az orvostudomány előrelépéseiről nyílt párbeszédet kell folytatni a betegekkel, az orvosokkal, tudósokkal és a társadalommal is. (MTI)