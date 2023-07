Bár a nyár a pezsgésről és a felszabadultságról szól, de azért nem árt ilyenkor is odafigyelned az immunrendszered védelmére, mert ugye az ördög nem alszik. Ennek érdekében pedig nem csupán a C- és D-vitaminban gazdag táplálékokat vetheted be, hanem számos egyéb természetes immunerősítő hatású megoldás is létezik.