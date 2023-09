Konyharuha vagy mandátum

Ami feltűnő, hogy a véleményformáló politika narratívája sem kezdeményezi, de igazán a választók sem forszírozzák, hogy több nő vegyen részt az aktív politikában. De mert a munka, a magánélet és a politikai szerepvállalás nem három különálló terület, csupán a társadalom kezeli azt még a parlamenti választás előtti kampányban is harmadlagosan, e témáról Szapu Marianna egyetemi docenssel és nőjogi szakértővel, a Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatójával beszélgettünk.

Ön, kedves tanárnő, azért lett filozófus, mert a gondolkodásban viszonylagos szabadságot ad az embernek?

Amikor még csak az egyetemi tanulmányaim felvételi vizsgáira készültem, ezt ennyire megfoghatóan még nem tudatosítottam magamban. Ma már viszont annál világosabb számomra, hogy ez a pálya valóban viszonylagos szabadságot ad, amit nagyon nagyra becsülök.

Nézzük a valóságot! Miféle képet fest a szlovákiai társadalomról, hogy a 2020-as parlamenti választás eredményeit nézve felkarikázással egyetlen női képviselő-jelöltnek sem sikerült bejutnia a törvényhozásba. Nálunk miért nem sikerül a nők kiegyensúlyozottabb politikai képviseletének megteremtése?

Maga a tény jól követhető, és mert több oka van, kevés benne az idevezető titokzatosság. Egyrészt Szlovákiában erősen hat a nő szerepét elsősorban a háztartásban látó patriarchális társadalmi gondolkodás beágyazódottsága. Másrészt a hazai közvélemény sem tesz sokat azért, hogy megkönnyítse a nők nyilvános szerepvállalását. Mi több, a nőkkel szemben a társadalom, de a szűkebb környezetük is, gyakran alkalmaz kettős mércét, hogy elismerje a teljesítményüket. A helyzetük könnyebbé tétele helyett természetszerű követelményként elvárja tőlük a család és az egyéni karrier olajozottan működő összehangolását. Harmadrészt pedig a politika is jócskán ludas ebben, hiszen elég konkrétan ránézni a rendszerint a férfiak által összeállított képviselő-jelölti listákra. Azonnal észrevehető, hogy azok simán befutó helyein – arányaiban – mennyivel kevesebb nő szerepel. Ezért is tartom üdvösnek, hogy ezúttal létrejött egy épkézláb online kezdeményezés, a „Karikázd a nőket!”. Arra buzdítja a választókat: bátran karikázzák a szavazólapokon hátrább szorult nőket, és hagyjanak föl az eddigi sztereotip gyakorlattal.