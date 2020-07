Durvul a botrányper

Második hete folyt ugyanis Londonban Johnny Depp rágalmazási pere, amelyet a brit Sun ellen indított, mivel nőverőnek titulálták a színészt. Az előreláthatóan háromhetes per alatt Depp és Heard is személyesen tanúskodik, és a színész egykori partnernőinek, Vanessa Paradisnak és Wynona Rydernek is vallomást kellett tennie, de ezt a lehetőséget az utolsó pillanatban vonták meg az exektől.

Amber Heard szerint a férfi dührohamot kapott, amikor kérdőre vonta, miért érkezett késve felesége 30. születésnapi bulijára. Depp állítólag annyira bedühödött, hogy földhöz vágott egy üveget, a nőt a hajánál fogva az ágyra dobta, és ordenáré szavakkal kívánt neki boldog szülinapot!

A színész a vádakkal kapcsolatban továbbra is állítja, hogy sosem verte meg egykori feleségét. Az ominózus születésnapon valóban feldúlt volt, mivel éppen akkor tudta meg, hatalmas pénzügyi veszteség érte: 650 millió dollárt veszített „kellemetlen és csúnya” üzleti húzások miatt. Elmondása szerint régi és új menedzsere is meglopta, és pénzügyi tanácsadói szintén átvágták, ugyanis kiderült, hogy 17 évig nem intézték az adóügyleteit, amelyből szintén 100 milliós kára keletkezett.

Felszólalt Stephen Deuters, a színész egykori asszisztense is, aki szerint – Heard állításával ellentétben – a színész nem viselkedett „szörnyetegként” az egyik repülőútján 2014-ben. A színésznő ugyanis azt állította, hogy a gépen a színész sértegette, és megverte őt. Deuters szerint ez nem így volt.

A színész igen határozottan tagadja, hogy valaha is kezet emelt volna Amber Heardre, ám a színésznő tartja magát ahhoz, hogy családon belüli erőszak áldozata lett. Korábban Paradis és Ryder is megtapasztalhatta, milyen az élet Depp mellett – előbbi 14 éven át volt Depp párja, utóbbi 3 éven át volt a menyasszonya –, s mindketten állítják, Depp soha nem bántotta őket, így nem szolgált rá arra, hogy feleségverőnek nevezzék őt.

Depp a bíróságon eddig minden veréssel kapcsolatos esetet tagadott, az egyik tárgyaláson például azt állította volt feleségéről, hogy csak a hírneve miatt jött össze vele, és sosem szerette őt igazán, mindezt egy SMS-üzenetváltással támasztotta alá, ami közte és az orvosa, dr. David Kipper között zajlott. – Ez az igazság. El van telve magától, ez pedig mindennél fontosabb. Kétségbeesetten vágyakozik a sikerre és a hírnévre. Valószínűleg pont emiatt lettem én a választottja! Mindennek ellenére pont ő vágta a fejemhez, hogy egy szomorú, öreg ember vagyok – írta Depp az orvosának.

