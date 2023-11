Hol ne vásároljon online? Itt a csaló webshopok listája

Éppen a fenti probléma miatt is aktuális, hogy a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) frissítette a kockázatos online boltok listáját. Most 27 webáruház szerepel ezen a nem túl előnyös felsorolásban, az SOI egyértelműen felhívja a hazai internetes közönség figyelmét, jól gondolják meg, ha ezeknél a kereskedőknél vásárolnak.

Nem kell mindig automatikusan csaló webáruházról beszélni, vannak olyan boltok is, amelyek csak részben teljesítik a szabályokat. „Az SOI az említett webáruházakat bizonyos jogi kötelezettségek be nem tartása, de a fogyasztójogok és egyéni igények problémás kezelése miatt is kockázatosnak tartja” – áll a szlovák kereskedelmi felügyelet honlapján.

Néhány webáruház azonban bizarr okok miatt került fel a listára, amelyekről a felsorolásban olvashat. A „szokásos” megrendelt áru leszállításának elmaradása és a pénzvisszatérítés elmaradása mellett például felfigyeltünk egy webáruházra is, amely azért került fel a listára, mert a megrendelt fertőtlenítőszer helyett tiszta vizet szállít.

Az SOI továbbá megjegyzi, hogy ez nem egy végleges lista, mivel az időnként módosul, újabb oldalak kerülnek fel rá, de olyan is előfordul, hogy némelyek eltűnnek róla, mivel időközben orvosolták a hiányosságokat, vagy megszűntek. Az ilyen, nem tiszteséges módszereket alkalmazó oldalak gyakori jellemzője, hogy nyomtalanul eltűnnek az oldaltérből – ezúttal a károsultaknak sem marad sok reménye, hogy ha az árut nem is, legalább a pénzüket visszakapják. Éppen ezért minden egyes online vásárlásnál józan ésszel és túlzott óvatossággal kell eljárniuk, amikor online vásárolnak.

„A weboldalak felvétele a kockázatos webáruházak listájára csak egy ajánlás a fogyasztók számára, hogy alaposan fontolják meg a weboldalakon történő vásárlásaikat. Ez azonban messze nem a kockázatos, csaló webáruházak teljes listája” – tette hozzá az SOI.

Az ilyen webáruházakban történő vásárlás felesleges problémákat okoz, bonyolítja a vásárló életét. Szélsőséges esetben a kockázatos és csaló webáruházak visszaélhetnek a személyes adatokkal, vagy eladhatják azokat, sőt, akár a megszerzett kártyaadatokat felhasználva a számlán, bankkártyán található összes pénzt pillanatok alatt ellophatják.