Ne rendeljen erről az oldalról – csaló webshopra figyelmeztetnek

Sok szlovákiai ügyfelet vert át a Huglo.sk internetes bolt, ezért a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia – SOI) fokozott óvatosságra hívja fel a lakosság figyelmét.

Az előző év végén és az idei év elején nagyon sok panasz érkezett a SOI-hoz, melyek közös nevezője, hogy mindenki azt kifogásolta, hogy a Huglo.sk internetes oldal nem kézbesíti a megrendelt és előre kifizetett árut.

„A fogyasztói panaszokból kiderült az is, hogy többen érvényesítették a 14 napon belüli, indoklás nélküli elállási jogukat, amelyet az internetes bolt elfogadott, ám a pénzt mégsem küldte vissza. Sőt, a megrendelést és a fizetést követően nincs lehetőség kapcsolatba lépni a bolt ügyfélszolgálatával, az oldalon feltüntetett elérhetőségek közül. A reklamációkra pedig nem is reagálnak” – áll a SOI tájékoztatásában. Az internetes bolt üzemeltetője a ROPETA LTD társaság, a címe: Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, Egyesült Királyság. A kereskedelmi felügyelet felhívja a figyelmet, hogy csak az olyan üzemeltetővel szemben tud eljárni, amely Szlovákiában van bejegyezve, más, uniós vagy egyéb országbeli cégek esetében nincs lehetősége a panaszok kezelésére. Ez esetben az Európai Fogyasztóvédelmi Központ szlovákiai irodájához fordulhatnak azok, akik rendeltek az oldalról, de nem kapták meg az árut, és a pénzt sem utalta vissza a webshop.

„A fentiek fényében, valamint a fogyasztói panaszok intenzitása miatt a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a SOI nem jogosult behajtani a nem kézbesített áruk után kifizetett összegeket. Arra ösztönözzük a fogyasztókat, hogy körültekintően mérlegeljék a vásárlási szándékot, ha a Huglo.sk weboldalon keresztül vásárolnak termékeket”

– áll a SOI tájékoztatásában.

Az internetes boltok megjelenését követően számos csaló társaság is felbukkant az világhálón, amelyek a fentihez hasonló módszerekkel károsítják meg a vásárlókat. Gyakori, hogy a weboldal szlovák/ magyar nyelven próbál meg nagyobb bizalmat szerezni, sokszor a címben is megjelenik a .sk vagy a .hu végződés. Van néhány jel, amelyekkel könnyen kideríthetjük, mely oldal az, amely csak a pénzünkre utazik. Gyanúra adhat okot, ha túl egyszerű, nyelvtani hibáktól hemzseg a nyelvezet, ha az értékeléseknél csak pozitív és lelkendező vélemények vannak, ha rendkívül kedvező, szinte nevetséges áron kínálják a termékeket, ha nincs kapcsolat, vagy ha van is, akkor az nem működik. Intő jel lehet, ha a regisztrációhoz nem kérnek e-mailcímet, ha a bankkártyaadatokat a webshop saját felületén kell megadnunk, az oldal nem irányít át az oldal egy fizetési szolgáltató – pl. bank – felületére. Sose adjunk meg ilyen felületen semmilyen kártyaadatot! A biztonsági cégek folyamatosan arra figyelmeztetik az online vásárlókat, hogy ha olyan helyen szeretnének rendelni, amit még nem ismernek, akkor legyenek rendkívül körültekintőek, hiszen az online térben a sok-sok tisztességes bolt mellett a csalók is nagyon aktívak, és ha nem figyelünk, akkor ellopják a bankkártyaadatokat, a pénzünket, a személyes adatainkat.

(szl)