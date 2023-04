Hogyan jutott fel Marián Vajda a csúcsra?

Nyugalomra vágytál ennyi év után. Ez volt az oka, hogy amikor tavaly megváltál Novaktól, nem vállaltál top 10-es játékost. Pedig kaptál ajánlatot. Nem is egyet...

Miután publikus lett a hír, két hét leforgása alatt csaknem egy tucat ajánlat érkezett kiváló férfi és női játékosoktól, de szövetségektől is. Fontolóra vettem, de végül a hazai Alex Molčan mellett döntöttem, és a Játssz teniszt, Szlovákia projektbe is aktívan bekapcsolódom, kellenek a tehetségek, fel kell rázni a hazai teniszt. Így otthon maradhatok, és többet lehetek a családdal. Van három unokám, kényelemre vágyom...



Teljes kényelem ugyan nem lesz, ez nálad elképzelhetetlen, de az előzővel szemben összehasonlíthatatlanul nyugodtabb lesz valamivel az életed. Hiszen mielőtt Djokoviccsal kezdtél dolgozni, már edzősködtél, s előtte játékosként is jártad a világot.

Játékosként legjobb helyezésem a 34. hely volt az ATP-világranglistán, két tornát nyertem, 1987-ben Prágában, 1988-ban pedig Genfben. Azután, hogy befejeztem profi pályafutásomat, Dominik Hrbatýval kezdtem dolgozni, aki 2004-ben 12. volt a világon. Másfél hónapot szerződés nélkül működtünk, tisztában akartam lenni azzal, milyen feladatok várnak rám. Dominikkal jól ment a munka, ő maga besegített rendkívüli szorgalmával. Volt úgy, hogy negyven fokos hőségben egész nap edzettünk kinn a pályán. Nem kellett őt nógatni, csak finomítani a játékán. Ahogy telt az idő, egyre jobban belevetettem magam az edzői munkába, s visszajelzésként éreztem, hogy működik a dolog, az eredmények egyre jobbak lettek, s csaknem hat évig dolgoztunk együtt. Közben a szlovák Davis-kupa-csapat kapitánya is voltam. Így kaptam meg én az edzői „bélyeget”.



Hrbatýval hat év után véget ért a közös út, utána két és fél évig az 1998-ban ATP-ranglistán 6. helyezett Karol Kučerával dolgoztál. Azután lépett az életedbe Novak Djokovics.

Néhány hónapig Henrieta Nagyovát is edzettem, majd a Nemzeti Teniszközpontban négy tehetséges lányt, és kineveztek a Fed-kupa-csapat kapitányává, de nem sikerült a legjobb nyolc közé jutnunk. 2006-ban próbáltam saját lábamra állni, és külföldön vagy Szlovákiában megalapítani egy teniszakadémiát. Ez háromnegyed évig működött is, de a családom nem nézte jó szemmel, hogy folyton úton vagyok, s nem foglalkozom eleget a két lányommal – akkoriban őket is edzettem –, az egészet nehéz volt egyeztetni.



Az álmod szertefoszlott, de jött egy szebb, s ezzel egy újabb, nagyobb, ami viszont azzal járt, hogy még többet leszel távol a családtól, még nagyobb terhet raknak a válladra.

Hát igen, mint mondtam, soha nem tudja az ember, mit ad vissza az élet. 2006 júniusában, amikor Németországból épp hazafelé tartottam, felhívott Djokovics ügynöksége azzal a javaslattal, hogy jöjjek Párizsba, s nézzem meg valami Novak Djokovics játékát. Előbb azt válaszoltam, hogy nem megy, más kötelességem van, de hazaérve elmondtam a családnak, hogy milyen ajánlatot kaptam. Erre az akkor tizenegy éves Natália lányom, aki teljesen bele volt bolondulva a teniszbe, sikítozott örömében, hogy „menjünk a Roland Garros-ra”. Így kezdődött… Párizsban egy ideig tesztelgettük Novakkal, hogy illünk-e egymáshoz, hogy elfogadható-e számomra a fegyelme, a szokásai, a hozzáállása, van-e, lesz-e értelme a közös munkának. A Novakot és az öccseit – akkor már Marko és Djordje is játszott – aktívan támogató belgrádi szülőkkel folytatott beszélgetést követően találkoztunk, s megegyeztünk, hogy öt hét után újra leülünk, és megbeszéljük a dolgokat. Abban az időben Novak a 70. helyről lépegetett előbbre, amikor hozzám került, 44. volt a világranglistán, majd megnyerte az első ATP-tornát, s döntős volt Umagban. Szépen haladtunk előre, s így létrejött a 15 éven át tartó együttműködésünk.



Ami nyilván nem volt mindig egyszerű. Hogy sikerült mindjárt az elején megszelídíteni Novak heves balkáni vérmérsékletét, lezser megnyilvánulásait, amelyek tőled nagyon távol álltak?

Én magam is emocionális vagyok... Ami a teniszhez való viszonyomat illeti, mindig szerettem kísérletezni, s egyszer csak valami mással álltam szemben. Ebből a szemszögből igyekeztem megközelíteni, persze a kezdet sok furcsa helyzetet szült. Bár szláv mentalitásunkban volt azért sok közös is, az én edzéssel kapcsolatos elképzelésem más volt, mint Novaké. Igaz, próbáltam őt is megérteni, de hiányoltam a nagyobb fegyelmet, az edzésmunka mennyiségét, a jobb erőnlétet. Abban az időben sokat volt sérült, próbáltam belelátni, hogy mi legyen a legjobb teendő. Folyamatosan sikerült elfogadtatni vele az általam kidolgozott edzés- és felkészülési tervet, s hála rendkívüli tehetségének, rendre-másra nyerte a mérkőzéseket, lépegetett előre a ranglistán. Így könnyebb volt elfogadni érzelmi kitöréseit is. Természetesen megvoltak a maga rossz szokásai, a meccseken nem volt eléggé koncentrált, néha a negatív emóciók rossz irányba terelték, s nem úgy játszotta végig a mérkőzéseket, ahogy azt én elképzeltem, de ő maga is igyekezett ezeken változtatni. Közös erővel sikerült is, s bár eltartott egy ideig, eljutottunk oda, hogy Grand Slam-tornákat nyert, világelső lett. Nem volt könnyű, óriási volt a kihívás, de sikerült! Azzal a tízéves tapasztalattal a hátam mögött, amit 1996-tól 2006-ig összegyűjtöttem, tanultam, már tudtam, hogy mit tegyek. Novaknak nemcsak edzőre volt szüksége, de pótcsaládra is. Közel álltunk egymáshoz, megbíztunk egymásban olyan dolgokban is, amiket nyíltan ki kellett mondani. Olyat is elmondott nekem, amit egyébként csak a szüleivel közölt. Ezzel sikerült elérni, hogy jól érezze magát a pályán, megteremteni a kényelem és a kihívás közötti egyensúlyt.



Azért ez nem ment egyik napról a másikra.

Eleinte kezdetlegesen mentek a dolgok, de fokozatosan összeállt egy csapat. Számomra szinte hihetetlen, hogy olyan hosszú ideig kibírtuk egymással, mert Novak extrém módon igényes és ambiciózus. Az egész folyamat dinamikája állandóan változott, eleinte 30–35 hetet töltöttünk együtt évente, ezt a családomnak is nehéz volt elviselni, s a feleségem megértése nélkül soha nem ment volna. A siker nagyon erős mágnes volt, bevallom, néha túlságosan is hatalmába kerített, s megkönnyebbültem, amikor Goran Ivanisevics vagy Boris Becker bekerült a csapatba, hogy a teher nem csak az én vállamat húzza.



Bizony, mert a súlya sziklaként nehezedett rád, egyre hatalmasabb sziklaként. Novak nyomában, és vele együtt a tiédben is, állandóan ott volt a bulvársajtó, hogy kiszaglásszon valamit. Mégis aránylag ép bőrrel sikerült megúsznotok. Valóban nem voltak konfliktusok?

Volt belőlük jócskán! Néha olyan balhék... hihetetlen felfogni, hogy túléltük őket. Megfogadtuk, hogy ami zárt ajtók mögött történik, az ott is marad, persze, nem képmutatással. Nole fantasztikusan megérett, mentálisan és lelkileg egyaránt. Az interjúk során is rengeteget kritizálták a kijelentéseiért, megnyilvánulásaiért, elég, ha a tavalyi Australian Opent felelevenítjük, de mindig azt mondta és mondja, amit érez. Idén Melbourne-ben már fantasztikus fogadtatásban volt része.



Elfogadta a tanácsaidat abban is, hogyan viselkedjen a sajtóval?

Ez nem az én dolgom volt, erre volt egy megbízott embere a csapatban. Persze, a mentális tanácsadók is segítettek, és Novak jó tanuló volt, gyorsan elsajátította, amit mondtak neki. Így is mindig akadtak a médiában, akik előhalásztak ellentmondásos dolgokat, de ezeket megtanulta kezelni.