Hatvan év felett egyre nehezebben lehet nyugdíjba vonulni – a pénz okoz problémát

Sok munkavállaló számára a 65. születésnap megünneplése a megálmodott nyugdíjba vonulást jelenti. Ez azonban egyre kevésbé reális cél, és ezt a nézetet néhány vezető pénzügyi szakértő is osztja – írja a BBC.

Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója márciusban arra figyelmeztetett, hogy sok munkavállaló nem lesz képes 65 évesen nyugdíjba menni. Ennek oka elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, és a várható élettartam 67-ről 73 évre történő növekedése. Eközben az ENSZ arra számít, hogy 2050-re minden hatodik ember 65 éves vagy annál is idősebb lesz.

A népesség elöregedése hamarosan számos országban oda fog vezetni, hogy több ember hagyja el a munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek. Ennek ellenére a nyugdíjkorhatár nem változott jelentősen, és sok kormány még mindig normának tekinti.

A legtöbb nyugdíjrendszert a 20. század közepén fogadták el, amikor a várható élettartam jelentősen rövidebb volt. Az Egyesült Királyságban akkoriban ez a férfiak esetében 66 év, a nők esetében pedig 71 év volt. Egyszerűen fogalmazva: a kormányok úgy számoltak, hogy az emberek az életüknek csak nyolc-tíz százalékát fogják megélni nyugdíjasként. A támogatási programokat nem a nyolcvan- vagy akár a kilencvenévesek támogatására tervezték, ezért nem igazodnak a jelenlegi várható élettartamhoz.

Míg egyes nyugdíjasoknak a nyugdíjuk mellett van bevételük a korábban befektetett péneszközökből, sokan nem rendelkeznek olyan megtakarítással, amelyre idős korukban támaszkodhatnának. Még ha lenne is, ezek általában nem elég magasak, és a növekvő megélhetési költségek miatt gyorsan kimerülnek. A hagyományos védőháló hiánya azt jelenti, hogy sokan 65 éves koruk után is dolgoznak.

Fink is a hosszú távú befektetésben és a későbbi nyugdíjba vonulásban látja a megoldást. Egyes kormányok már most is elavultnak tartják a 65 éves korhatárt. Az Egyesült Királyságban 2026 májusa és 2028 márciusa között 66-ról 67 évre emelkedik. Egyes szakértők abban is egyetértenek, hogy a 70 év előtti nyugdíjba vonulás ma már inkább álom, mint valóság. „A nyugdíjaztatást illetően úgy gondolom, hogy a 75 az új 65 év" – mondta Chris Parry, a Cardiffi Metropolitan Egyetem professzora.

(Trend)