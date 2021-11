Gyorsabban érkezhet a csomag Kínából

Július elsejétől megváltoztak a szabályok, attól a naptól kezdve már a legkisebb értékű árukért is adót kell fizetnünk, ha azt az unión kívülről rendeljük. Ez főleg a Kínából, olcsón beszerezhető árukat drágította meg, és az ügyintézés miatt még tovább is tart a kézbesítés.

De lehet, már csak november közepéig, ekkor ugyanis a Szlovák Posta partnerséget köthet az AliExpress-szel és a Wishsel.

Az uniós szabály megjelenése előtt sokan vásároltak Kínából, sokszor tartva a 22 eurós határt, eddig az összegig ugyanis nem kellett fizetni extra költséget. Július elsejétől már 150 euróig az adót mindenképpen ki kell fizetni, e fölött a vámot is, és az adminisztrációnak is költségei vannak. Ám nem is a drágulás a legnagyobb gond, hanem hogy ezzel az extra lépésekkel (minden csomagnak át kell esnie a vámkezelésen) sokszor akár hetekkel is hosszabb lehet a kézbesítés ideje, ami így a karácsonyi bevásárlások előtt mindenképpen kellemetlen.

Erre jelenthet megoldást a Szlovák Posta lépése, amely a Cseh Postához hasonlóan partneri szerződést kötne a legnagyobb online kereskedőkkel, első lépésben az AliExpress-szel és a Wishsel. A posta vezérigazgatója, Martin Ľupták a živé.sk portálnak nyilatkozva megerősítette, hogy készül ilyen szerződés, és már a végső fázisban van, ami azt is jelenheti, hogy várhatóan már november közepétől egyszerűbb lesz az online vásárlás e két platformon.

A szerződés lényege, hogy ezentúl már nem kell bajlódni az ügyintézéssel, a két cég elintézi ezeket a papírmunkákat, így a feladástól számítva sokkal gyorsabban érkezhet a csomag a megrendelőhöz. Ettől ugyan sokkal olcsóbb nem lesz, de a sokszor többhetes kézbesítési idő csökkenése sokak számára örömteli hír lehet.

Korábban már felmerült egy ilyen partneri viszony létrehozásának szükségessége, ám akkor a Szlovák Posta vezetése elzárkózott ettől. A pálfordulást valószínűleg a cseh tapasztalatok, valamint az e-kereskedelem egyre növekvő mértéke okozhatta.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy az ügyfél már az unió területén lévő raktárból rendeljen, ezek esetében nincs szükség se vámkezelésre, sem adófizetésre. Kapcsolódó hír, hogy az AliExpress november 11-én nyitja meg legújabb uniós logisztikai központját Lengyelországban, így aki innen rendelne árut, az 3 napon belül kézhez is kaphatja a csomagot.