Google: Ezekre a szavakra kerestünk 2020-ban

A Google idén is nyilvánosságra hozta, mely szavakra, kifejezésekre kerestek az internetezők a legtöbbet, mind világszerte, mind pedig Szlovákiában. Ahogy a listákból is jól látható, szinte minden kategóriában megjelenik a koronavírus, annak következményei. De sokan kerestek a szlovákiai és az amerikai választásokkal kapcsolatos információkra, személyekre is.