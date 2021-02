Európa harmadik legszebb nemzeti parkja

Csodálatos nemzeti parkjaink vannak, bármerre megyünk, mesebeli szépségű tájakra bukkanunk, mély erdőkre, zöld dombokra, hegycsúcsokra, tavakra, tengerszemekre és patakokat, forrásokat, szépséges kanyonokat rejtő fennsíkokra. S itt álljunk is meg: a brit saveonenergy.com portál a legszebb európai nemzeti parkokról közölt összeállítást, amelyben a Murányi-fennsík Nemzeti Parkot jelölte meg a harmadik legszebbnek.

A SaveOnEnergy, hangsúlyozva, hogy a világ természeti csodáinak védelme, természetes szépségük, ritka vadon élő növényeik és geológiájuk miatt ma, a környezeti válság idején fontosabb, mint valaha, arra törekedett, hogy kiderítse, az európai nemzeti parkok százai közül mely országokban találhatók a legszebbek. Különböző tényezőket vettek figyelembe: például milyen a vad- és a növényvilág, mennyire avatkoztak be az emberek az adott területen, mennyire változtatták meg, hol helyezkednek el a parkok, és mekkora a területük. E tényezők alapján sorolták be az egyes országokat. Íme a TOP 10-es lista:

1. Ukrajna (9,73)

Ukrajna a legmagasabb besorolású nemzeti parkokkal rendelkező európai országnak számít, az ország 8 nemzeti parkjának mindegyike 9,73-as átlagponttal büszkélkedhet a világ legnagyobb utazási platformja, a TripAdvisor adatai szerint. Ukrajnában a legmagasabb minősítésű a Kárpátok Nemzeti Parkja, amelynek átlagos értékelése 9,75 a TripAdvisoron

2. Szlovénia (9,72)

Szorosan Ukrajna mögött van Szlovénia, amely csupán 0,01 ponttal maradt le az első helyről. Az ország egy nemzeti parknak, a Triglavi Nemzeti Parknak ad otthont, amely Európa legjobb besorolású parkjai közé tartozik, a TripAdvisor 10-es pontszáma a lehetséges 10-ből 9,72.

3. Szlovákia (9,69)

Szlovákia a harmadik helyen áll, 9 nemzeti parkunk átlagosan 9,69-es pontszámmal büszkélkedhet. A legmagasabb minősítést a Murányi-fennsík Nemzeti Park kapta, a TripAdvisor értékelése: 10-ből 10!

Szlovákiai vadon. - Shutterstock-felvétel

4. Bulgária (9,64)

Bulgária az átlagos pontszámok alapján a negyedik, 3 nemzeti parkjának átlagos pontszáma 9,64. Az ország legmagasabb besorolású nemzeti parkja a Közép-Balkán Nemzeti Park, amelynek átlagos TripAdvisor-pontszáma 9,86.

5. Svájc (9,6)

Bár csak egy nemzeti parkja van az országnak, Svájc az ötödik helyen áll. Az ország híres Svájci Nemzeti Parkjának köszönhetően Svájc átlagos TripAdvisor-pontszáma 9,6 a 10-ből.

6. Dánia (9,58)

A hatodik legmagasabb besorolású európai ország Dánia, amely átlagosan 9,58-as pontszámot ért el. Dánia 6 nemzeti parknak ad otthont, de az Északkelet-grönlandi Nemzeti Park a legmagasabb besorolású, amelynek lenyűgöző a TripAdvisor-pontszáma: 10-ből 10.

7. Ausztria (9,57)

Ausztria a hetedik helyen áll, 7 nemzeti parkja mindegyike átlagosan 9,57-es minősítést kapott a 10-ből, a TripAdvisor forrásai alapján. A 7 park közül a Gesäuse Nemzeti Park a legmagasabb besorolású Ausztriában, 9,82 pontot kapott.

Látkép a murányi várhegyről.

8. Csehország (9,53)

Az ország 4 nemzeti parkjának 9,53-as átlagértékével Csehország a nyolcadik legmagasabb minősítést kapta. Az ország legmagasabb besorolású parkja a Cseh Svájc Nemzeti Park, amely a TripAdvisor értékelései alapján 9,57-es besorolású.

9. Franciaország (9.49)

Franciaország a kilencedik helyet foglalja el, 10 nemzeti parkja átlagosan 9,49-es értékelést kapott a TripAdvisortól. A Mercantour Nemzeti Park a legmagasabb besorolású, a TripAdvisor pontszáma: 9,78.

10. Nagy-Britannia (9,45)

A tizedik helyre került Nagy-Britannia. Az Egyesült Királyság 15 nemzeti parknak ad otthont, amelyek összesített átlagértéke 10-ből 9,45. A legmagasabb minősítésű nemzeti park a walesi Pembrokeshire Coast Nemzeti Park, amelynek átlagos értékelése 9,73 a TripAdvisoron.

Vadlovak a Murányi-fennsíkon.

Örömmel fogadta A SaveOn­Energy értékelését Dávid Hančin­ský, a Szlovák Erdészeti Kamara szóvivője, aki fontosnak tartja, hogy az ember együtt tudjon élni a természettel. Dicsérte a szlovák erdészek munkáját, hangsúlyozva, hogy az ő gondoskodásuknak köszönhetően zöldek és egészségesek az erdők, amelyek friss levegőt, vizet, erdei gyümölcsöt adnak, és a fák árnyékában pihenést biztosítanak az embereknek. Állatok sokaságának pedig otthont. Az erdészeknek köszönhetően – mondta a szóvivő – élhet itt a siketfajd, a farkas, a hiúz, a medve, a törpekuvik, a szirti sas, a vadmacska és sok más élőlény, amelyekkel találkozhat is a szlovák vadon romantikus vidékét felfedezni kívánó kiránduló, ha szerencséje van.



A szakadékokkal, völgyekkel, sziklákkal és barlangokkal teli Murányi-fennsík érdekességei közé tartozik a lótenyésztés, a hucul és a nordikus fajta keresztezéséből kitenyésztett szlovák hegyvidéki fajtával találkozhatunk ezen a vidéken.



A 20 318 hektár kiterjedésű park erdőségét nagyrészt luc- és jegenyefenyők, tölgyfák, esetenként vörös- és tűnyalábos fenyők, valamint egyéb lombhullató fák alkotják, a fennsík 87 százalékát erdészek gondozzák, s csupán 13 százaléka érintetlen karsztos típusú terület. Bár nem annyira felkapott a kirándulók körében, nagyszerű túrákat lehet tenni a kanyonszerű völgyekben, a patakok mentén, a legelőkön át – összesen mintegy 300 kilométernyi jelzett turistaút várja a látogatókat. A hegymászás is engedélyezett (pl. Tesná skala, Rozštiepená skala – Hrdzavá dolina). Turistákat vonzó célként megemlíthető a park déli szélén, egy sziklaszirten álló, a magyar irodalomban is gyakran emlegetett murányi vár.