Elmarad a barcelonai mobilkiállítás

A katalán fővárosban 2006 óta szervezik meg a világ legnagyobb mobilkommunikációs kiállítását, amely korábban 3GSM néven futott (néhány évig még Cannes volt a házigazda). Az eseményről az Új Szó is minden évben helyszíni riportban számolt be, így olvasóink első kézből értesülhettek az adott év várható trendjeiről, mobiltelefonjairól, technológiai újdonságairól. A szakmai kiállításon szinte a világ összes technológiai cége képviselteti magát, de nemcsak a szakemberek és újságírók alkotják a több mint százezres látogatószámot, hanem politikusok, hírességek is előszeretettel látogatnak ki a barcelonai FIRA központ csarnokaiba. Már korábban sejteni lehetett, hogy a koronavírus miatt jelentősen csökken a kiállítók és a látogatók száma, előbb a dél-koreai LG mondta le a részvételt, majd az Ericsson (amely szinte egy kisebb 5G várost épített fel az utóbbi évben, ezzel az egyik legnépszerűbb csarnok lett) is jelezte, hogy alkalmazottai és a látogatók biztonsága érdekében idén nem jelenik meg a barcelonai kiállításon, később így döntött a ZTE, az Intel, a Sony, az Amazon, a Facebook, a Deutsche Telekom, a BT, a Cisco, a Nvidia és a Nokia is.

Néhány nappal ezelőtt a GSMA még azt mondta, hogy ha le is mondja pár cég a részvételt, annak ellenére megtartják az MWC-t. Ám olyan sokan döntöttek a távolmaradás mellett, hogy már kínos lett volna az üresen kongó csarnokok látványa, így inkább törlik az idei rendezvényt. Korábban a legtöbb cég az MWCn mutatta be újdonságait, itt debütáltak a legújabb okostelefonok, technológiai megoldások is. A törlés miatt várhatóan kis csúszással, de minden cég megjelenik a Barcelonára tartogatott modellekkel. Az LG már jelezte, hogy egy későbbi időpontban, saját rendezvényen jelennek meg a cég újdonságai.

Az esemény elmaradása nemcsak a szakma számára veszteség, hanem a katalán főváros is jelentős veszteségeket lesz kénytelen elkönyvelni. A csaknem egy hétig tartó eseményen 14 ezer idénymunkás segíti a gördülékeny szervezést, a látogatók, a kiállítók pedig mintegy 500 millió euróval gazdagítják a város költségvetését. Veszteség a vállalatoknak is, amelyek erre az eseményre sokszor milliós költségvetéssel készülnek, az előre kifizetett szállások, repülőjegyek árát pedig szinte biztos, hogy nem tudják visszaigényelni.