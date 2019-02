Idén már a retikülön is hajlított kijelző van

Meglepő, de itt a katalán fővárosban most az egyik legnagyobb sláger egy női retikül. Egy női táska, amelyért a férfiak rajonganak – ennek oka, hogy már a retikülön is hajlítható kijelző van. Azt, hogy ennek van-e értelme, azon túl, hogy ezen lehet demonstrálni, mire képes egy hajlítható kijelző, egyelőre nem tudjuk megmondani. Számos, a katalán fővárosban bemutatott, halott ötletnek hitt fejlesztésből lett világsláger, és sikernek gondolt innováció merült feledésbe.

A világ legnagyobb mobilkommunikációs szakrendezvényén nemcsak hajlítható kijelzőkkel érkeztek a gyártók, de itt mutatják be azokat a készülékeket, okostelefonokat, amelyek az adott év meghatározó eszközei lehetnek.

Érdekes figyelni a kiállítók névsorát, bemutatótermeik nagyságát, hiszen az elmúlt tizenegynéhány évben hatalmas változásokon mentek keresztül: vannak cégek, amelyek szinte eltűntek, és számos olyan van, amely a kezdetekben még nem is létezett: egyre több a kínai gyártó, az olyan vállalkozás az MWC-n, amely csak az utóbbi években emelkedett ki az ismeretlenségből, de gyanítjuk, még sokáig velünk lesznek a mobilkommunikáció világában. Pár éve nem volt itt az Android, a kínai gyártók, most egyre nagyobb területen mutatják be újdonságaikat. Korábban az egyik legmenőbb stand a Nokia volt, majd eltűnt, most egy magyar startupnak köszönhetően újraéled, igaz, már messze nem olyan nagy, mint néhány évvel ezelőtt. Bár sokan csak a készülékekről ismerik, és azt gondolják, az Ericssonnak nincs mit mutatni az MWC-n, mégis az egyik csarnok szinte fele éppen a svéd cégé – hiszen az Ericsson az egyik főszereplője, fejlesztője a jövőt jelentő 5G-hálózatoknak, technológiának.

Gondolta volna, hogy az Energizer nemcsak elemeket, de okostelefont is gyárt? Nem is akármilyent – az MWC-n bemutatott számos okostelefon közül kiemelkedik az Energizer Power Max P18K Pop készülék, amely különlegessége, hogy rendkívül vastag (ami újdonság a vékonysági versenyben), ugyanakkor nagyon nagy az akkumulátora (18 ezer mAh kapacitású). A gyártó szerint folyamatos beszélgetés mellett akár 90 órán át is tudjuk használni a telefont, ha csak normál módban vesszük igénybe, akkor 50 napig sem kell töltőre dugni. Bár ez utóbbi kicsit hihetetlennek tűnik, de ez az eszköz is igazolja, hogy a gyártóknak a sok-sok fejlesztés mellett még a készülékek üzemidejével kell kezdeni valamit.

