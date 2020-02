Egyre többen állnak ki a törpe termete miatt zaklatott ausztrál kisfiú mellett

Szívbemarkoló felvétel kering a neten: a videón egy beteg kisfiú látható, aki azért zokog, mert az iskolában megállás nélkül csúfolják és bántják őt. A videó nagyon gyorsan elterjedt, az emberek pedig elhatározták, hogy segítenek a kilencéves Quaden-nek.

A kilencéves kisfiú egy Achrondaplasia nevű fejlődési rendellenességben szenved, ez a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája. Az édesanyja elmesélte, hogy az iskolában az osztálytársai úgy kezelik, mintha egy kutya lenne, gyakran bántalmazzák őt méretei miatt.

Most vettem fel a fiamat az iskolából, tanúja voltam, ahogyan zaklatják őt a többiek - az igazgatót már értesítettem. Azt akarom, hogy a szülők és tanárok tudják: a zaklatásnak ezek a következményei.

- olvasható Quaden édesanyja által posztolt videó alatt:

Az internet népe hipersebességgel reagált a szomorú történetre: az egyik weboldalon gyűjtést szerveztek Quaden-nek, hogy elmehessen Disneyland-be. A kitűzött cél tízezer dollár volt, de a cikk írásakor már negyedmilliónál jár a gyűjtés, amit ezen a linken érhetnek el az emberek.

A gyűjtésen kívül számos világsztár is üzent a fiúnak, Hugh Jackman például videóban mondta el Quaden-nek, hogy a barátjának tekinti őt.

Az eset még Eric Trumpot, Donald Trump fiát is megrázta. "Abszolút szívszaggató" - mondta a videóról. Enes Kanter kosárlabdászó pedig azt írta Quadennek, hogy "az egész világ mögötted áll", és meghívta a kifiút és családját egy NBA-meccsre. Quaden ausztrál őslakos, így az ausztrál rögbiliga őslakos all star csapatának tagjai külön is támogatásukról biztosították.

(mm,megaphone)