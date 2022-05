Drágább lett a mobiltelefonálás Szlovákiában

A mobilszolgáltatások sem menekültek meg az áremelésektől – a szlovákiai operátorok sorra jelentették be, hogy a növekvő energetikai költségek miatt elkerülhetetlen, hogy a jövőben többet számlázzanak az ügyfeleknek.

A szlovák távközlési hivatal (amely a szektor felügyelő szerve) megpróbált utánajárni, milyen valós okok állnak az áremelés hattérében. A hivatal sajtóközleménye szerint a mobilszolgáltatások árának növekedése elsősorban a villamosenergia-árak emelkedésének köszönhető, de az áremelkedést a távközlési technológia, valamint az emberi munkaerő árának növekedése is fűti.

Az első szolgáltató, amely meglépte az áremelést, az O2 Slovakia volt, amely idén januárban bejelentette, hogy februártól 2 euróról 1 euróra csökkenti a digitális bónuszt minden olyan ügyfele számára, aki elektronikus formában kezeli a számláit. Az elemzés szerint az O2 még nem emelt árat más szolgáltatások esetében.

A februári áremelkedések hatására (ekkor az üzemanyag és az energia ára is jelentősen megnőtt) az Orange is reagált, azzal, hogy megszüntette a korábbi Go tarifacsomagjait, melyet a Go Safe elnevezésű termékre változtatott, most már magasabb havi díjért. A meglévő ügyfeleket az új csomagra migrálták, azaz nem volt esély maradni az olcsóbb megoldásnál. Igaz, az új Go Safe több extra szolgáltatást is tartalmaz, mint a korábbi – több adat, extra biztonsági védelem stb. Az Orange így 1–3 euróval növelte a csomagok árát.

Később a Telekom is hasonló érveléssel növelte az árait (összesen tizenhárom csomag ára 1 euróval, három csomag ára 2 euróval emelkedik, két csomag ára pedig az eredeti áron marad), a 4ka pedig a hívások és az SMS-ek árát növelte, 4-ről 5 centre.

A távközlési hivatal az elemzésben megjegyzi, hogy az ügyfeleknek lehetőségük volt büntetés nélkül felmondani a szerződést, még akkor is, ha még élő hűségszerződés kötötte a szolgáltatóhoz. Bár a büntetést elengedték, ám volt olyan szolgáltató, amely a telefonszámot nem engedte átvinni a konkurenciához.

Változatos megoldások

A távközlési hivatal elemzése szerint az árak tovább emelkedhetnek. Ugyanakkor minden ügyfélnek jogában áll a változástól való értesítéstől számított egy hónapon belül szankciók, többletköltségek és bármilyen korlátozás nélkül elállni a szerződéstől.

Mennyivel drágább?

Az Orange 3 euróval emelte új tarifacsomagjai árát, a régiekhez viszonyítva, a korábbi csomagokat viszont kivezette a kínálatból. Az O2 1 euróval emelte a csomagok árát, azon ügyfelei számára, akik használják a digitális bónuszt. Korábban ők az alapárhoz képest 2 eurós kedvezményt kaptak, ez csökkent most egy euróra. A 4ka 4 centről 5 centre emelte a hívás- és az SMS egységárát. A Telekom 1–3 euróval növelte a tarifacsomagok árát. A szolgáltatók által kínált egyéb szolgáltatások – vezetékes internet és televízió – árai szintén emelkedtek, a legtöbb szolgáltató átlagosan 1,5–3 euróval emelte árait.