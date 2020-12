Adventi kalendárium: Több idő maradjon egymásra

Az adventi időszak már nem a karácsonyra való felkészülésről szól. Decemberben van a legtöbb munka, ez a legstresszesebb időszaka az évnek, nincs idő megállni, átélni a közelgő ünnep örömét. Ez az év különösen nehéz, az adventre is rányomja a bélyegét a járvány és mindaz a bizonytalanság, ami a nyomában jár. Így a karácsony átmeneti békéje idén különösen felértékelődött a számomra. Fontos, hogy ebben a rövid időszakban zavartalanul együtt lehet a család, s ha a szokásos karácsonyi látogatásokról le is kell mondani idén, a legközelebbi családtagok jelenléte kárpótol. Az ünnepet mindig, máskor is csendesen töltjük, a lehető legkevesebb előkészületet tesszük, hogy a lehető legtöbb idő maradjon egymásra.

Bárczi Zsófia,

a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, író