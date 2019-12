30 éves A Simpson család

Valószínűleg kevesen vannak, akik ne ismernék a furcsa, citromsárga család nemritkán szürreálisan vicces hétköznapjait. Akiknek történetei kortól, nemtől és társadalmi rétegtől függetlenül mindenki számára szórakoztatóak – és talán épp ebben rejlik a titkuk. A Simpson család, a nagy sikerű amerikai sitcom első adása 1989. december 17-én került képernyőre Amerikában, és azóta a világ legfelkapottabb sorozatai között tartják számon. Az eddig készült több mint 600 epizóddal minden idők leghosszabb ideig sugárzott szituációs komédiájaként emlegetik.

Készítői számos elismerést zsebeltek be az elmúlt évek során, köztük 31 Emmy-díjat, a Time magazin a 20. század legjobb tévésorozatának választotta Simpsonékat, és a hollywoodi hírességek sétányán is elismerték a sorozatot egy csillaggal. Az alkotók sorában egy magyarral is dicsekedhetünk: Csupó Gábor stúdiója készítette az első három évadot, és neki köszönhető az eredetileg fekete-fehérre tervezett szereplők jellegzetes sárga bőre és kék haja.

A Simpson családnak óriási hatása volt több szempontból is. Minden későbbi animációs sitcom őse – úgy mint például a Family Guy, a South Park, a Futurama vagy a Rick és Morty. Az elmúlt években több, a sorozatban szereplő szófordulat is bekerült az Oxford English Dictionary-be, ilyen például a Homer révén híressé vált D’oh! – amiből ezáltal hivatalosan is angol kifejezés lett. Sokat elárul a népszerűségről az is, hogy Marge Simpson a Playboy címlapjára került a sorozat 20. évfordulóján. Rengeteg kulturális utalás, vendégszereplők egész sora és több jóslat is volt az elmúlt 30 évben a sorozat történetében. Simpsonék olyan sok sztárvendéget vonultattak fel az elmúlt időszakban, hogy bekerültek a Guinness-rekordok Könyvébe. Az eddigi évadokban szerepelt például: Harry Potter, Meryl Streep, Elizabeth Taylor, Kim Basinger, Elton John, Sting, a U2, Glenn Close, Edward Norton, Winona Ryder, Mel Gibson, az X-aktákból Scully és Mulder, Johnny Cash vagy az Aerosmith is. A készítők pedig mintha csak időnként belenéznének a varázsgömbjükbe: eddig már több későbbi esemény eljövetelét is megjósolták. Így jövendölték meg például, még jóval Donald Trump beiktatása előtt, hogy egy napon az Egyesült Államok elnöke lesz. De a látnoki képességek Michelangelo híres Dávid-szobrának esetében is beigazolódtak. Az egyik részben a sztori szerint a springfieldiek a szobor meztelensége miatt tüntettek, nemrégiben pedig Szentpéterváron az oroszok azért vonultak utcára, hogy lefedjék a szobor másolatát.

(TV2)