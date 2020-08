15 billentyűkombináció, amivel könnyebb a számítógépes munka

A számítógépes munka jelentősen leegyszerűsíthető, felgyorsítható, ha használjuk a billentyűkombinációkat. A CTRL+C parancsot szinte senkinek sem kell bemutatni (ez a másolás), ahogy a CTRL+V (beillesztés) is mindenki számára ismert.

A számítógépes munka jelentősen leegyszerűsíthető, felgyorsítható, ha használjuk a billentyűkombinációkat. A CTRL+C parancsot szinte senkinek sem kell bemutatni (ez a másolás), ahogy a CTRL+V (beillesztés) is mindenki számára ismert.

De a windowsos rendszerekben számos olyan, kevésbé ismert billentyűkombináció van, amelyek jelentősen felgyorsíthatják, hatékonyabbá tehetik a számítógépes munkát. Sok funkció az almás gépeken is működik, csak ott értelemszerűen nem a Windows, hanem az alma billentyűt kell lenyomni. Most 15 hasznos billentyűkombinációt mutatunk be, amelyeket használva sokkal gyorsabb lehet a számítógépes munka.

CTRL+X – kivágás. A másolás, beillesztés mellett ez az egyik leggyakrabban használt parancs – ilyenkor az eredeti helyről eltűnik, majd a beillesztés helyén megjelenik a szöveg, kép, képernyőfotó stb.

Windows+D – asztal. Ha több ablakunk van nyitva, és szeretnénk azt eltüntetni, de nem bezárni, akkor az egyik leghasznosabb kombináció az asztal megjelenítése – ezzel a futó munkák a tálcára helyeződnek. Ez akkor is jól jön, ha egy kolléga hirtelen megjelenik a hátunk mögött, és nem szeretnénk, ha belelátna az aktuális munkánkba.

CRTL+Z – visszavonás. Ez működik a legtöbb programban, az utolsó parancsot, műveletet tünteti el, és visszaugrik egy lépéssel. Ha valamit elrontunk, ezzel a legegyszerűbb visszatérni, és onnan folytatni a feladatot.

CTRL+F – keresés. Ezzel a billentyűkombinációval kereshetünk szövegekben, weblapokon. Csak meg kell adni a keresett szót, és azonnal megjelenik – ha kell, akkor innen tudjuk indítani a csere funkciót is, vagyis, ha valamit rosszul írtunk több alkalommal, akkor egyszerre javítható a hibás szó.

Windows+L – a gép lezárása. Ha le szeretnénk zárni a gépet, akkor ez az egyik leggyorsabb megoldás, hatékonyabb, mint a CTRL+Alt+delete.

CTRL+nyíl jobbra, balra. Ez a szövegszerkesztőkben jöhet jól, ilyenkor a kurzor szavanként ugrik tovább, azaz így könnyebben eljutunk a kívánt szóhoz, mintha a nyíllal betűnként haladnánk. Ha a Shift gombot is lenyomva tartjuk, akkor pedig az adott szövegrészt jelöljük ki.



Alt+Tab – váltás feladatok között. Sokszor előfordul, hogy egyes feladatok között gyorsan szeretnénk váltani – erre jó ez a billentyűkombináció. Hatékony, hiszen nem kell az egérrel keresgélni a futó programok, ablakok között.

CTRL+E – fájlkezelő. Ha gyorsan szükségünk van egy fájlkezelőre, akkor ezzel a billentyűkombinációval azonnal megjelenik, és indulhat is a keresés a fájlok, dokumentumok között.



CTRL+A – minden kijelölése.



Ez másolásnál, szövegeknél jöhet jól, amikor a teljes dokumentumot szeretnénk kijelölni.



CTRL+Shift+Esc – a gépház megnyitása. Sokszor szükség van arra, hogy a vezérlőpultban/gépházban valamit beállítsunk. Ezt a menün keresztül kicsit bonyolultabb elővarázsolni, ám ezzel a billentyűkombinációval azonnal megjelenik a vezérlőpult.



CTRL+W – az aktuális ablak bezárása. Ha több ablak, szöveges dokumentum van egyszerre megnyitva, de csak az aktuálissal végeztünk, akkor ezt a parancsot érdemes használni.



CTRL+Shift+T – véletlenül bezárt böngészőablak megnyitása.



Bizonyára önnel is sokszor előfordul, hogy véletlenül bezár egy böngészőablakot. Ezzel a billentyűkombinációval megnyithatjuk a legutóbb bezárt böngészőablakot.



CTRL+Shift+Esc – a bűnös program lezárása. Előfordul, hogy egy-egy program munka közben lefagy. Ilyenkor nem kell azonnal újraindítani a gépet, vagy a CTRL+Alt+Delete billentyűkombinációval előkeresni a bűnös programot, elég, ha három másodpercig lenyomjuk a CTRL+Shift+Esc billentyűkombinációt, ez pedig leállítja és bezárja a lefagyott programot, majd folytathatjuk tovább a munkát.



CTRL+Backspace/Delete – törlés szavanként. Ez a szövegszerkesztőkben lehet hasznos, ezzel a kombinációval a törlés szavanként történik, míg a Ctrl billentyű nélkül ez a folyamat lassabb, hiszen karakterenként töröl.



Windows + nyílbillentyű – az ablak áthelyezése. Az aktuális ablakot tudjuk ezzel áthelyezni, átméretezni, a jobbra/balra nyíllal pl. a képernyő jobb vagy bal felére, ezzel kényelmesen két ablakban tudunk dolgozni, úgy, hogy a két feladat a képernyő jobb és bal oldalán található.