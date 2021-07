Trükkök, amelyek megkönnyítik a munkát

A számítógépes munkát rendkívül meg tudja könnyíteni, ha nemcsak ismerjük, de használjuk is a Windows operációs rendszerben rejlő lehetőségeket, billentyűkombinációkat.

Most néhányat frissítésként újra bemutatunk, és újabbakra is felhívjuk a figyelmet, hogy könnyen, gyorsan menjen a számítógépes munka.

Alapok

Van pár olyan kombináció, amely szinte alapnak számít, ezekre naponta szükség van. Ezek a Ctrl+C (másolás), Ctrl+V (beillesztés), Ctrl+X (kivágás – annyiban különbözik a másolástól, hogy az eredeti helyről eltűnik), Ctrl+A (az összes kijelölése – például egy hosszabb, több oldalas szövegnél jöhet jól). Fontos még a Ctrl+P (nyomtatás), Ctrl+N (új lap, dokumentum, táblázat nyitása), Ctrl+Z (visszavonás), az Alt+F4 (ezzel pedig egy programot zárhatunk be), illetve a Ctrl+F4 (ezzel a megnyitott dokumentumot, ablakot zárjuk csak be, a programot nem). Amikor egyes futó alkalmazások, programok között váltogatunk, akkor az Alt+Tab kombináció lehet segítségünkre.

Hasznos kombinációk

A Windowsban azonban számos olyan kombináció is megtalálható, amelyet kevesebben ismernek, használnak. Ezek közül most csak a leghasznosabbakat mutatjuk be, amely a mindennapi munka során segítségünkre lehet.

Ha nincs két képernyőnk, de két dokumentummal, ablakkal szeretnénk dolgozni, akkor jó felosztani a monitort. Ezt meg lehet tenni beállítgatással, a méret manuális változtatásával is, de a legjobb, ha az egyik ablaknál a Windows jel + Ctrl + jobbra nyíl, illetve a Windows jel + Ctrl + balra nyíl kombinációt használjuk, és máris mindkét ablak látható. Ha hirtelen szeretnénk eltüntetni (de nem bezárni) a futó alkalmazásokat, a Ctrl+D kombinációval minden a tálcára kerül, így csak az Asztal és az azon található ikonrumli lesz látható (ha még egyszer alkalmazzuk ezt a kombinációt, akkor minden visszaáll az eredetire). Ha a billentyűzettel szeretnénk valamit kijelölni egy szövegben, akkor a Ctrl+Shift+nyíl szavanként jelöl, míg a Shift+nyíl betűnként. Ha csak a kurzort szeretnénk áthelyezni, akkor a Ctrl+nyíl paranccsal tudunk a szavak között lépkedni. Így nem kell folyamatosan az egérhez nyúlni, hogy tovább helyezzük a kurzort, gyorsan megy ezzel a munka.

Az egyik gyakran használt eszköz a képernyőkép készítése, de sokszor ezt különböző segédprogramokkal tudjuk csak megoldani. Ám a Windows jel + Shift + S kombinációval könnyen tudunk képernyőfotót készíteni, sőt, az aktuális kép egy részét is ki tudjuk vágni, gyorsan, hatékonyan, pillanatok alatt – érdemes megjegyezni ezt a kombinációt.

Szlovákiai magyarként gyakran előfordul, hogy olyan írásjeleket kell használnunk (pl. szlovák betűket), amely egy másik telepített billentyűzettel tudunk bevinni. Ilyenkor elég egyszerűen az Alt+Shift kombinációt használni, és a rendszer átvált egy másik nyelvű billentyűzetre, és már írhatjuk is a lágyítójeles betűket. A szintén gyakran használt € jelet a Ctrl+Alt+E betűvel tudjuk elővarázsolni.