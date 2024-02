Közép-európai Tanulmányok Kara: Élményekkel teli nyílt nap vár rád a Zobor-hegy lábánál

Pályaválasztás előtt állva, amikor a szórólapok és reklámanyagok sokaságában könnyű eltévedni, egyértelműen a leghatékonyabb személyesen utánajárni, milyen lehetőségeket kínál egy-egy egyetem. Ha az érdeklődésed a tanítói vagy tanári szak, tolmács-fordító, kétnyelvű ügyvitelszervezés, esetleg az areális tanulmányok vagy az idegenforgalmi szak felé terel, akkor a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara 2024. február 22-én egy kivételes nyílt nappal vár!

A KeTK nem csak egyetemi intézmény, hanem egy valódi közösség, amely idén egyedülálló programokkal készül az érdeklődők számára. A kampusz területén sétálva, ahol diákok és mókusok járják az egyre hangulatosabb parkot, a leendő hallgatók nem csak az egyetemi környezettel, hanem jövendő tanáraikkal és diáktársaikkal ismerkedhetnek meg.

Az intézetek bemutatkozásai során a résztvevők első kézből értesülhetnek a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (tanár, tolmács-fordító, kétnyelvű ügyivitelszervező szak), a Pedagógusképző Intézet (óvópedagógus, tanító szak), a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete (közép-európai areális tanulmányok), valamint az Idegenforgalmi Tanszék (regionális idegenforgalom szak) által biztosított továbbtanulási lehetőségekről. A diákok személyesen mesélnek tapasztalataikról, bemutatják a JUGYIK-ot – a magyar diákélet központját – és szívesen osztják meg külföldi részképzéseken szerzett élményeiket. Ezenfelül a nyílt napon megtudhatod, mit is jelent a NYEKK, vagy mi is az a Train-e-hotel. Továbbá megtudhatod, hogyan lehetsz tagja az egyetemi kórusnak, vagy akár a PR csapatnak! Szó lesz az ösztöndíjakról (szociális, előmeneteli, rendkívül, terhességi), versenyekről, tudományos diákkonferenciákról (TDK, FTDK, OTDK). Megtudhatod milyen országokba mehetsz részképzésre vagy akár szakmai gyakorlatra (Erasmus+, CEEPUS, Makovecz ösztöndíjprogramok – akár már az első év nyári szemeszterétől). Lehetőséged lesz kipróbálni a robotikát, amit a későbbiekben a tanórákon is használni fogsz. Sőt, egy kivételes körbevezetés is vár a nyílt nap végén, mely során megismerheted a kar történetét, az egyetemi könyvtárat, és a modern kollégiumokat is megnézheted.

A nyílt nap kiváló alkalom arra, hogy személyes kapcsolatokat építs, és minden feltételt megismerj, ami szükséges lehet az egyetemi életed megalapozásához.

Ha kérdéseid vannak, kérdezz bátran már most (név nélkül a kari weboldalon keresztül)! Ha pedig válaszokat is szeretnél, ne habozz február 22-én ellátogatni a Zobor-hegy lábánál elterülő Közép-európai Tanulmányok Karára. Egy élményekkel teli nap vár rád, ahol minden résztvevőt szeretettel várunk!