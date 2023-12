Barcelonából jelentjük – idegenforgalmi tanulók kalandjai

A városközpontba való bejutás simán ment, és rögtön elkezdődött az egész napos városnézés. Megcsodáltuk a Sagrada Familia katedrálist, a Casa Batllót és a Casa Milát. Végigsétáltunk a híres La Rambla sétálóutcán és ellátogattunk a Güell palotába. A Boqueria piac is a látogatásunk helyszíne volt, ahol megkóstolhattuk a helyi finomságokat, mint például a paellát, a churrost vagy az ibériai sonkát. Kolumbusz szobrát is megtekintettük, majd a tengerparton a lábunkat is megmártottuk a vízben. A gótikus negyeden keresztül sétáltunk vissza a Catalunya térre, ahol elragadott minket Barcelona katedrálisának szépsége. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, ugyanis délutánra a hőmérséklet 27 °C-ot mutatott. Az egész napot a nevetés és jókedv jellemezte. Este, körülbelül fél hétkor, visszautaztunk a repülőtérre. A hazaút már sokkal csendesebben telt, sokan megpróbáltak pihenni vagy aludni. Schwechat repülőterén már a megrendelt kisbusz várt ránk, hajnalban értünk vissza az iskola parkolójába.

Ez az utazás életünk egyik legnagyobb kalandja volt. Boldogan és mosolyogva gondolunk vissza a nap során szerzett élményekre, és biztosak vagyunk benne, hogy Barcelona szépségei még hosszú ideig emlékezetünkben maradnak. Diákként és a turizmus iránt érdeklődőként rengeteg inspirációt merítettünk ebből az utazásból, és örömmel várjuk a következő kalandokat, amik még várnak ránk.

Barcelona, köszönjük ezt az emlékezetes élményt!

A III. B osztály tanulói