Nem lesz sertéségető Bősön

A bősi First Farms tervezett új beruházását, az általuk telepíteni kívánt sertéstetem-égető kemence kérdését is megvitatták szerdai rendkívüli testületi ülésen. A Volkan 1600 típusú égetőt már Magyarországon és Csehországban is használják, a cég szerint a helyi telepen is nagyban megkönnyítené az elhullott állatok ártalmatlanítását. Az ülésen több helyi lakos is jelen volt.

Koczkás Attila, a First Farms ügyvezetője felszólása elején közölte, hogy a lakosság körében tapasztalható ellenérzést mérlegelve elgondolkodott a visszavonáson, mert számára is a város jóléte az elsődleges. Megjegyezte, hogy a „dán általánosítás” misztifikáció. Senki sem dán a cégnél, csakis bősiek és környékbeliek dolgoznak ott. A vállalat részvénytársaságként működik 2500 részvényessel, a dánok mellett szlovákok és spanyolok is rendelkeznek részvényekkel.