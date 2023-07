Sertéségető telepítését tervezi a dán telep

A First Farm magyarországi és csehországi üzemeiben használatban van már az a fajta gép, melyet a bősi telepre is terveznek. Június 25-én a lakosokat tájékoztatva közzétették azokat a dokumentumokat, melyekből bővebb információt is megtudhatnak, szerepel bennük a gép típusa, az építmény terve és a közben felmerülő kérdésekre is válaszolnak az üzemeltetők. Az iratok augusztus 14-ig elérhetőek.

Eddig még nem volt hasonló égető a telepen, a filterrel ellátott és európai uniós szabályzatnak megfelelő gép az elhullott állatok tetemének megsemmisítését nagyban megkönnyítené.

„Az elsődleges célunk ezzel az, hogy elkerüljük az afrikai sertéspestist. Most a dögszállító autó, ami elviszi a tetemeket, rendszeresen behajt a telepre, azt viszont nem tudjuk, hogy előtte hol járhatott és milyen vírusokat, baktériumokat hordozhat. Szeretnénk megvédeni az állatok egészségét, a munkahelyeket és a befektetéseket is”

– mondta el az Új Szónak Koczkás Attila, a First Farm bősi telepének ügyvezető igazgatója. A szerkezet angol gyártmányú. Két évvel ezelőtt 100 000 eurós árajánlatot kaptak. Mára már többe kerül és a tetőszerkezettel ellátott, fémoszlopos szélfogó is költségekkel jár, úgyhogy a beruházás összesen 150 000-200 000 eurós nagyságúra tehető, a havi költségét pedig 1000-2000 euróra becsülik.

A gázüzemű gép mérete nem nagy, egy személyautó nagyságú. „Mi magunk is bősiek vagyunk, itt élünk. Senkinek nem akarunk rosszat” – tette hozzá az igazgató.