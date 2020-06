Mi jön még? Robotpincér, robotséf, robotkutya

Határtalan az emberek, kutatók fantáziája, amelyet most alaposan megmozgatott a koronavírus miatt kialakult furcsa állapot. Mérnökök egy csoportja megtanított egy robotot omlettet készíteni, mások kézfertőtlenítésre biztató áruházi robotkutyát fejlesztettek, egy tudományos intézet munkatársai pedig robotpincért dobtak a piacra, pontosabban a kávéházakba.

Határtalan az emberek, kutatók fantáziája, amelyet most alaposan megmozgatott a koronavírus miatt kialakult furcsa állapot. Mérnökök egy csoportja megtanított egy robotot omlettet készíteni, mások kézfertőtlenítésre biztató áruházi robotkutyát fejlesztettek, egy tudományos intézet munkatársai pedig robotpincért dobtak a piacra, pontosabban a kávéházakba.

Így van: robotbarista veszi fel a rendeléseket, készíti el a kávékat és szolgálja fel az italokat a dél-koreai Tedzson egyik kávézójában, hogy megkönnyítse a vendégek számára a távolságtartási előírások betartását.

A robot a Vision Semicon nevű cég és egy állami kézben lévő tudományos intézet közös fejlesztése.

„A rendszerünk a rendelésfelvételtől egészen a felszolgálásig teljesen önműködő, nem igényel emberi beavatkozást”

– mondta Lee Dong-bae, a Vision Semicon kutatási igazgatója.

Hozzátette: „az asztalokat úgy helyezték el, hogy szabad mozgást biztosítsanak a robotoknak, ami illeszkedik is az érintésmentességet és távolságtartást célzó előírásokhoz”. A rendszer, amelyet egy kávékészítő robotkar és egy kiszolgálóegység alkot, 60 különböző kávétípust tud elkészíteni. Egy hatfős rendelést mindössze hét perc alatt teljesít. A forró italokat az asztalhoz viszi a vendégeknek.

A rendszer képes kommunikálni, adatokat továbbítani más készülékeknek, és egy önvezető technológia révén kalkulálja ki, hogy melyik útvonal a legkedvezőbb számára.

A délnyugat-hollandiai Renesse Royal Palace éttermében ügyesen mozognak a felszolgálók.

A gyártók idén legkevesebb 30 kávézót akarnak ellátni robotokkal.

A hollandiai Royal Palace étterem legújabb alkalmazottai szintén robotpincérek. Amikor a tulajdonos Kínában „találkozott” egy ilyen robottal, azonnal tudta, ilyen alkalmazottat akar a hollandiai tengerparti renesse-i éttermébe. Nem telt el sok idő, s most két fényes, fehér-piros robotkiszolgálója van, amelyektől az óvatos vendégeknek nem kell félniük, hogy esetleg megfertőzi őket. „Hello, legyenek üdvözölve” – fogadják a vendégeket, italokat és ételeket szolgálnak fel, és visszaviszik a konyhába a használt poharakat és edényeket.

A sci-fi írók, futuristák és tudósok évtizedek óta áhítoznak robotséfre. A mesterséges intelligencia fejlődésével különböző cégek építettek már prototípusokat, de egyik sem került kereskedelmi forgalomba, és képességeik elmaradnak az emberek kulináris jártasságától. Brit mérnökök most közel kerültek a megoldáshoz, egy omlettkészítő robotot alkottak, amely egészen a tojások feltörésétől az elkészült étel tányérra helyezéséig mindent tud, és még azt is sikerült elérniük, hogy jóízű ételt készítsen.

A Royal Palace tulajdonosai próbálták ki elsőként, mit tudnak a robotok.

A Cambridge-i Egyetem kutatói, akik a Beko háztartásigép-gyártó céggel együttműködve gépi tanulást használtak a robot kiképzéséhez, az IEEE Robotics and Automation Letters című folyóiratban mutatták be eredményeiket, amelyek online is elérhetők lesznek a virtuális IEEE nemzetközi robotikai és automatizálási konferencián (ICRE2020) – olvasható az egyetem honlapján.

„A főzés nagyon érdekes probléma a robotika számára, mivel az emberek soha nem objektívek teljesen, ha ételről van szó” – mondta Fumiya Iida, az egyetem mérnöki karának kutatója, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók szerint kihívás megtanítani egy robotot étel előkészítésére és elkészítésére, mivel a robotkezelés, a számítógépes látás, érzékelés és az ember-robot interakció komplex problémáit kell megoldani hozzá. Ráadásul az ízlés személyenként különböző – a főzés egy minőségi munka, míg a robotok általában mennyiségi feladatokat végeznek el.

A tojásételek, de különösen az omlett elkészítése mindig is a kulináris jártasság tesztjének számított. „Az omlett egyike azon ételeknek, amely könnyen elkészíthető, de nehéz jól elkészíteni. Úgy gondoltuk, ideális próbája lesz, hogy javítsuk a robotséf képességeit, az ízt, az állagot és a megjelenést – magyarázta Iida. – Az elkészített omlett jóízű volt, jobb, mint amire számítottunk” – tette hozzá Iida.

Bangkokban robotkutya biztatja kézfertőtlenítésre egy bevásárlóközpont látogatóit. A K9 nevet viselő négylábú robot izgatott kölyökkutyaként ugrál oda a vásárlókhoz, akik a hátán elhelyezett kézfertőtlenítő géllel bedörzsölhetik kezüket.

A bangkoki robotkutya. A vásárlók egy része szerint K9 „aranyos”, akadnak azonban olyanok is, akiket nem győzött meg a négylábú robot csontvázszerű dizájnja.

Eközben egy kevésbé rendhagyó robot, ROC megméri az elé állók testhőmérsékletét, a LISA nevű, ember alakú robot pedig képernyőjén információkat szolgáltat. Mindhárom robot 5G technológia segítségével működik.

A vásárlók egy része szerint K9 „aranyos”, akadnak azonban olyanok is, akiket nem győzött meg a négylábú robot csontvázszerű dizájnja.

Thaiföldön június 30-ig van érvényben a rendkívüli állapot a koronavírus-járvány miatt, a rendelkezés értelmében az országban tilos bármilyen nyilvános gyülekezés, éjszaka kijárási tilalom van. A kereskedelmi egységek, éttermek fokozatosan kinyithatnak, de be kell tartani a közösségi távolságtartás szabályait.

(MTI, ug)