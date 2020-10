Zajlik a kivéreztetés az SZFE épületeiben

Szarka Gábor kancellár szerdán beszélt arról, hogy az internet lekapcsolásánál messzebb is kész elmenni, hogy felszámolja a hallgatói ellenállást a Színház- és Filmművészeti Egyetemem (SZFE).

Budapest | Szarka Gábor kancellár szerdán beszélt arról, hogy az internet lekapcsolásánál messzebb is kész elmenni, hogy felszámolja a hallgatói ellenállást a Színház- és Filmművészeti Egyetemem (SZFE).

Ma délelőtt a hallgatók azt vették észre, hogy a gondnokok elzárták előlük az Ódry Színpadot, azt a termet, ahol eddig a fórumaikat tartották. A bent tárolt holmijaikat kipakolták. A kulcsok az üzemeltetéshez kerültek, de hogy biztos ne tudjanak visszajutni, a zárakat is lecserélték.

Az Ódry Színpadot korábban soha nem zárták, a hallgatók nem is tudtak róla, hogy van hozzá kulcs, így oda nem tudnak visszamenni, pedig ott egyszerre 70-en is össze tudtak gyűlni úgy, hogy ne legyenek túl zsúfoltan. Emellett az internetmegvonáson is szigorítottak: a Vas utcai épületben leszerelték a portról a hálózati kábelt, így ott már nem tudnak fellépni a hálózatra. A wifi a Szentkirályi utcai épületben továbbra sem elérhető, de ott legalább a vezetékes internet működik. A fegyelmező szándékú lépések ellenére az épületfoglalók nem adják fel a tiltakozást, például már vannak hősugárzóik arra az esetre, ha a fűtést kapcsolnák ki.

Szolidaritást vállalnak velük az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatói is. Nyilatkozatukban ez áll: „Küzdelmüket az egyetemi oktatás, a gondolkodás és a művészi alkotás szabadságának védelmében vívják, tehát a Magyarország Alaptörvényében garantált jogok érvényesítése a céljuk. Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk, támogatjuk, és erre buzdítunk minden polgárt, akinek fontos az egyetem autonómiája és az alkotás szabadsága.”