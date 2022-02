Visszatér a Kispál és a Borz

Újra aktív a Kispál és a Borz. A zenekar hat év után újra koncertezni fog Orfűn – közölték a Fishing on Orfű Facebook-oldalán. A koncert augusztus 27-én lesz, a Kispál on Orfű minifesztiválon. Új album is várható.

Újra aktív a Kispál és a Borz. A zenekar hat év után újra koncertezni fog Orfűn – közölték a Fishing on Orfű Facebook-oldalán. A koncert augusztus 27-én lesz, a Kispál on Orfű minifesztiválon. Új album is várható.

A formáció új dalokat is ír, a Rózsaszín címűt a Partizán stúdiójában játszották el, és arról számoltak be, új lemezt is terveznek. A mostani felállásban Lovasi András (ének, basszusgitár), Kispál András (gitár) és Dióssy D. Ákos (billentyűs hangszerek) mellett Bajkai Ferenc dobol. Három vadonatúj dalt már rögzítettek is, és tervezik egy új album megjelentetését. Jelenleg összesen már 6-8 új szerzeményük van, amiről úgy vélik, akár egy nagylemezre is elég lehet.

A Kispál és a Borz, Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara 1987-ben alakult, és a 2010-es Sziget fesztiválon adta búcsúkoncertjét. A pécsi csapatnak tíz stúdiólemeze, két koncertalbuma, egy válogatása, néhány maxija és két DVD-je jelent meg. 2014 és 2016 között három koncertre visszatértek a Fishing on Orfű fesztiválon, amelyeken valamennyi korszakon, lemezen végighaladva idézték fel az együttes történetét.