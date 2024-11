Uprising Winter Edition - Forró ritmusok a zimankóban

A pozsonyi minifesztiválon mások is fellépnek, közülük a Catching Cairo művésznéven futó énekesnőt emelnénk ki, akit idén nyáron ismerhettünk meg az Uprising egyik kisebb színpadán. Korábban több drum and bass-sláger „énekhangja“ volt, akkor még név nélkül, majd fokozatosan a saját lábára állt, dalszövegeket kezdett írni és önálló projekteken dolgozott. Megmaradt az elektronikus szcénán belül, de alaposan kitágította annak kereteit – a reggae, a garage és a triphop is megjelent dalaiban. Nemrég adta ki első EP-jét Out Loud címmel, amelynek alapján nagy jövőt jósolunk neki.

Az Uprising Winter Edition további közreműködői Ed Solo, Kaya Fyah & Jessi G-Shellz, illetve a hazai szcéna képviseletében Selector Boldrik, valamint Cocoman és a Medial Banana zenekarból ismert Pokyman. Ők ketten nemrég közös albumot adtak ki.

Aki tehát forró ritmusokra vágyik ebben a zimankóban, irány a pozsonyi Majestic Music Club. Kezdés 19 órakor, kapuzárás nem tudni, mikor.