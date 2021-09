Új bemutatóra készül a 10 éves Kuttyomfitty Társulat

Bízom benne, hogy nem szükséges részletesen bemutatnom a kicsiknek és szüleiknek Dobsa Tamás és Dobsa Fodor Mónika minitársulatát, hiszen aligha van olyan eldugott zuga Dél-Szlovákiának, ahol ne léptek volna fel az elmúlt évtizedben, eddigi 14 előadásuk valamelyikével. De ismerik őket Magyarországon, több európai országban, sőt, Kanadában is. Meséikben a néptáncot, a népdalokat, az irodalmat és a bábszínházat ötvözik, sőt, a kis nézőknek is lehetőségük van szerepelni a színpadon. Az eddigi 14 előadást folyamatosan műsoron tartják, és a hosszú kényszerpihenő után hirtelen ismét kinyílt előttük a világ: júniusban például 33 előadásuk volt idehaza és Magyarországon.

A Háry, a 70kedő obsitos című legújabb előadás premierje az ekecsi kultúrházban lesz pénteken 18 órától, de már most vannak meghívásaik, hiszen a rendezvényszervezők általában alig várják, hogy elkészüljön egy-egy új mese.

„Háry János alakját mindenki ismeri, Kodály Zoltán daljátéka ötödikes általános iskolai tananyag. Mi nem arra építünk, csak egy dal hangzik el belőle, a Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik kezdetű, amelyet Zsigárdon gyűjtött Kodály. Mi Garay János 1843-ban írt tréfás, anekdotázó elbeszélő költeményét, Az obsitost vettük alapul, és szokásunk szerint az egyes szituációkhoz kerestünk oda illő népdalokat, táncokat, amelyek tovább viszik a cselekményt. Néhány versszakot nótára is ráhelyeztünk, tehát énekeljük is” – magyarázza Dobsa Tamás, hozzátéve, hogy a valós eseményeket kiszínező, hetvenkedő katona egy őrségi irodalmi típus. Már Plautus, a római komédia nagymestere is megírta ezt a figurát. És Garay helyezte magyar környezetbe. „Ez mindenképp hatalmas érdem, még akkor is, ha költőként nem versenyezhetett Petőfivel vagy Arany Jánossal. Ráadásul az ő főhőse egy valós személy. Szekszárdon egy időben összesen hat Háry János nevű férfi élt, és mindegyikük kiszolgált obsitos volt. A mi emberünk állítólag fazekasként dolgozott, de annak csapnivaló volt. Történeteket kiszínezni viszont nagyon tudott, az emberek szívesen hallgatták őt a kocsmában, és persze fizették a számláját” – meséli Dobsa Tamás.

Szelfi a közönséggel egy jól sikerült előadás után (Fotó: Kuttyomfitty Társulat)

„Garay János már a mű megírása után találkozott Háryval, de nem fedte fel előtte a kilétét. És az igazi Háry eldicsekedett neki, hogy róla már verses elbeszélés is született, csak hát sajnos hiányos, mert sok jó történet kimaradt belőle. Ezeket Garay ott nyomban lejegyzetelte, de a folyatást már nem volt ideje megírni, mert negyvenöt évesen elvitte őt a tüdőbaj. A mi előadásunkban azonban ezekből is szerepel néhány” – teszi hozzá Dobsa Fodor Mónika.

A társulat tagjai tehát ismét alaposan utánaolvastak a témának, mielőtt nekiláttak az előadás összeállításának, és a kicsik ezúttal is tanulhatnak egy s mást a szórakozás mellett, úgy, hogy észre sem veszik. Többet nem is árulunk el a produkcióról, még talán csak annyit, hogy egy háromfejű sárkány is szerepel benne. És persze azok a gyerekek, akik nem félnek felmenni a színpadra, például a huszártoborzós jelenetben.

„Igyekeztünk a látványos, színpadon jól megjeleníthető történeteket kiválasztani. Ezeket egy verbunkkal fűztük össze. Az obsitosban szerepel egy diák, aki mindig tüsszent, amikor Háry nem mond igazat. Mi is elmondjuk, hogy Ki nem hiszi, járjon utána, ha nem igaz, tüsszentsen rája – és többször is tüsszentünk a darabban. A néző gyerekek is imitálhatnak tüsszentést, ha gyanús nekik valami” – mondja Dobsa Tamás.

Jubileumi fotókiállítás is készül az ekecsi kultúrházban a Kuttyomfitty Társulat tizenöt évéről, este nyolctól pedig hatalmas buli várható – talán elég csak megneveznem a zenekart: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák.

Az események vasárnap délelőtt folytatódnak, amikorra meseudvarrá változik a kultúrház és környéke. A Kuttyomfitty Társulat tavaly már szervezett ilyen rendezvényt, sajnos pont az iskolák bezárása után. Idén ezer főt engedhetnek be az ingyenes meseudvarra, a helyszínen 10 órakor kezdődik a kötelező regisztráció, hogy senki ne késse le a megnyitót, illetve a 11.15-től fellépő Mesevarázs Bábszínházat. A nap folyamán lesz betyárparádé a Garagulya Gólyalábas Kompánia jóvoltából, Rozsnyóról érkezik Badin Ádám Meseszínháza, fellép az egyszemélyes gyerekszórakoztatás talán legnagyobb sztárjának számító Boka Gábor a János vitézzel, az Écsi Gyöngyi vezette Árgyélus Meseszínház, valamint Korpás Éva és zenekara, akik A pozsonyi sétatéren című gyereklemez anyagával érkeznek. Természetesen a Kuttyomfitty Társulatot is lehet majd látni, ők Az elvarázsolt királykisasszony című darabot adják elő.

A füleki Motolla Kézműves Műhelynek köszönhetően a gyerekek olyan ritka tevékenységeket is kipróbálhatnak, mint például a gyertyaöntés, és piknikezni is lehet a helyszínen, azaz érdemes pokróccal, vagy egyéb hordozható ülőalkalmatossággal érkezni. Egyelőre úgy tűnik, az égiek jó időt küldenek Ekecsre. Már, ha hinni lehet a meteorológusoknak...