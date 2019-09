Színes koncertkínálat a fővárosban

When Saints Go Machine (Képarchívum)

Rég volt már ekkora kínálat nem mainstream előadókból Pozsonyban. Októberben például lesz olyan nap, amikor két helyen kellene lennünk egyszerre.

Black Midi

(Fuga, október 3.)

A Real Something ügynökség szemfüles, remek ízlésű szervezői még időben lecsaptak a Black Midire, arra a zenekarra, amely körül pár hónappal később hatalmas hype keletkezett. Ma már nyilván csak tripla gázsival tudnák Pozsonyba csábítani őket, ha egyáltalán. Nemrég ugyanis Mercury-díjra jelölték őket, úgyhogy alaposan megnőtt az ázsiójuk. A pozsonyi koncert ráadásul egy szűkös kis klubban, a Fugában lesz, ahol 10 euróért lehet megnézni őket. (A szervezők nem hajlandók nagyobb termet keresni a városban, hogy ezzel is emeljék a fellépés exkluzivitását.) Szóval csak szurkolni tudunk mindenkinek, aki kíváncsi erre az új szenzációra, a formabontó londoni kvartettre, amelynek tizenéves tagjai is vannak, frontemberük pedig, ha így folytatja, alternatív szupersztár lehet. Matt Kelvin az énekléstől a monoton szövegmondáson át a kiabálásig sok mindent csinál, teljesen kiszámíthatatlanul, a többiek pedig eközben hasonlóan meglepő dolgokat művelnek hangszereiken.

Zenéjük a posztpunk, a krautrock és a noise rock részhalmaza, bár néha hagyományos, dalszerű strófákat is tartalmaznak a számaik. Idén megjelent a kritikusok által repesve várt bemutatkozó albumuk is. Nagyot ütött, de a látvány nélkül egy idő után kissé fárasztó, azaz a Black Midi elsősorban koncertzenekarként izgalmas. Az ismerkedést KEXP-es minikoncertjükkel érdemes kezdeni, ahol 25 percben mindent megmutatnak, amiért szeretni lehet őket.

Orbital

(Edison Park, október 11.)

A brit elektronikus szcéna úttörő zenekara harminc év alatt csupán kilenc albumot adott ki, de csak azért, mert közben kétszer fel is oszlott. Két testvér, Phil és Paul Hartnoll még 1987-ben kezdett közösen zenéket fabrikálni szintetizátorok és dobgép segítségével, az Orbital története pedig két évvel később kezdődött a Chima című számmal, amelyet apjuk kazettás magnójára rögzítettek a nappaliban, és amely 1990-es újra kiadásakor bejutott a top 20-ba a brit slágerlistán. Négy évvel később már headlinerek voltak az ország egyik legfontosabb zenei rendezvényének számító Glastonbury fesztiválon – elektronikus tánczenei előadók közül elsőként. Az Orbital pályája egészen 2004-ig töretlenül ívelt felfelé, lemezeiket imádta a nép, sikerfilmek zenéjét írták (pl. A part, Halálhajó, Az angyal). Ekkor elváltak útjaik, egy ideig külön dolgoztak, de nem igazán boldogultak egymás nélkül. Ismét összeállt az Orbital, lelkesen koncerteztek, és csináltak egy gyengébb lemezt (Wonky), aminek felemás fogadtatása után megint szétváltak. Paul Hartnoll egy 8:58 nevű új projekre koncentrált, Phil pedig DJ-karrierjét építette tovább. Aztán megint kiderült, hogy egyedül nem megy. Tavalyi visszatérő albumuk, a kemény ritmusokat nagyívű dallamokkal ötvöző, sokrétegű, társadalomkritikus és a környezetért aggódó Monsters Exist a duó hőskorát idézi. Élőben pedig sokat rögtönöznek, változtatnak a rögzített verziókon, úgyhogy pozsonyi koncertjük talán megér 40 eurót. Annál is inkább, mivel a rájuk jellemző monumentális, látványos fényshow itt sem marad el.

Hooverphonic (Babylon, október 15.)

A veterán belga triphop-trió legutóbb tizenegy éve lépett fel nálunk, még az előző énekesnővel, mostani énekesnőjük pedig akkor mindössze hatéves volt. Őket az is ismeri, aki nem is hinné, mivel egy csomó reklámban felhasználták a számaikat, (például a Volkswagen vagy a Danone), illetve a Baywatch-tól a Szex és New York-ig számos sorozatban lehetett hallani őket. A Babylon klubba új albumukkal érkeznek (Looking for Stars), amelyre már nem egészen passzol műfaji meghatározásként a trip-hop, mert annál sokkal árnyaltabb és gazdagabb anyag született. Alex Callier és Raymondom Geerts 1995 óta dolgoznak együtt (az eredeti felállás még négytagú volt), és tizenhét éves énekesnőjük, Luka Cruysberghs is belebeszélhetett az új számok alakulásába, sőt állítólag elsősorban neki köszönhető a friss, fiatalos hangzás. A jegy 29 euróba kerül.

When Saints Go Machine

(Babylon, október 23.)

Jelenleg ez Dánia legnépszerűbb zenekara. Valahol a kísérleti elektronikus tánczene és a soul határvidékén eveztek, de nincs könnyű dolgunk, ha szavakat keresünk a stílusukra. Egyszerre újszerűen izgalmas és megnyugtatóan ismerős, Amit csinálnak, abban van poszt-punk, illetve Nicolas Jaar-ra jellemző kísérleti elektronika is, de így együtt valószínűleg még sosem hallottuk ezeket az elemeket. A csapat tagjai teljesen más zenei háttérrel (house, techno, neo soul, dance, punk) rendelkeznek, valószínűleg ennek is köszönhető a különleges komplexitás. Az énekes, Nikolaj Manuel Vonsild ráadásul úgy ugrál a mély regiszterekből a magas falzettekbe, mintha az a világ legkönnyebb dolga volna. A jegyárak 19 eurónál kezdődnek.

De Staat

(Nová Cvernovka, október 23.)

Aki ehelyett inkább egy jó kis alternatív, blues-rockos beütésű bandát nézne meg, annak a holland De Staat koncertjét ajánljuk. Csak annyiban hasonlítanak a dán „szentekhez”, hogy nekik is eléggé karizmatikus frontemberük van, bizonyos Torre Florian. Jártak már nálunk, ezúttal új, immár ötödik, Bubble Gum című albumukat turnéztatják Európában, amelynek szerencsére már Pozsony is része. Belépő 15 euró.

The Asteroids Galaxy Tour

(MMC, november 3.)

Dánia igazi nagyhatalom kezd lenni az igényes könnyűzene terén. Ez például egy besorolhatatlan psych-pop formáció, amely számos szlovákiai rajongóra tett szert a Pohodán és a Topfesten, úgyhogy meghívták őket egy klubkoncertre is a kellemesen lepukkant MMC-be, ahová 19 eurótól lehet jegyet venni. Idén ünneplik bemutatkozó albumuk (Fruit) tízéves évfordulóját, amelyet egyébként csupán kettő követett eddig. Fő vonzerejük a bájos énekesnő, Mette Lindberg.

Movits!

(MMC, november 15.)

Ha majd közeledik a koncert időpontja, róluk külön is szeretnénk majd áradozni, mert nagyon megkedveltük őket a tavalyi Uprising fesztiválon, ahol annak ellenére szerepeltek, hogy nem reggae-t játszanak, és kizárólag svédül énekelnek. A Movits! egy szvinget, hiphopot és elektronikus zenét vegyítő trió, fergeteges partihangulatot tudnak csinálni, de ötletes, vidám videoklipjeiket is érdemes megnézni. Negyedszer lépnek fel Szlovákiában, a Pohoda Fesztiválon és Kassán is jártak már. A mostani jegyár 19 euró.