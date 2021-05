Mégis lesz idén valami Pohoda-szerűség

A Pohoda on the Ground elnevezésű rendhagyó fesztiválra csupán napi 650 jegyet adnak ki, az eredetileg tervezett, világsztárokat felvonultató háromnapos Pohoda pedig jövő júliusra csúszik.

Bérletek idén nem lesznek, a nézőknek legkésőbb másnap reggel el kell hagyniuk a helyszínt, és ha több napra vesznek jegyet, ismét abszolválniuk kell a beléptetőprocedúrát, az érvényben lévő előírások szerint. A fellépőkkel és a személyzettel együtt összesen ezer ember tartózkodhat a helyszínen, ezért a szerény sátortábor a fesztivál központjában kap helyet, sőt, az autók közvetlenül a sátrak mellett parkolhatnak. A fesztivál „főutcáját”, azaz a reptér kifutópályáját pedig a gördeszkások és görkorizók vehetik birtokba a minifesztivál idején.

A kisebb színpadok programjának összeállítását hazánk leghaladóbb zenei klubjaira bízták a szervezők, a listát fokozatosan hozzák nyilvánosságra a honlapjukon holnaptól kezdődően. A nagyszínpadon idén is külföldi zenekarok játszanak, de mivel a megszokottnál jóval kevesebb fellépőt hívtak, minden este azonos lesz a line-up, vagyis bármelyik napra kapnak jegyet a szerencsések, ugyanazt a programot élvezhetik.

A legnagyobb sztárzenekar kétségtelenül a Black Midi lesz, akik egyébként már tavaly igent mondtak a meghívásra, idén viszont a lehető legjobbkor érkeznek, mivel új albumuk május végén jelenik meg. A formabontó londoni kvartett zenéje a posztpunk, a krautrock és a noise rock izgalmas részhalmaza, bár néha hagyományos, dalszerű strófák is feltűnnek a számaikban. Már bemutatkozó albumuk akkora kritikai sikert aratott, hogy Mercury-díjra jelölték 2019-ben, és még abban az évben felléptek Pozsonyban egy kis klubban, amely természetesen dugig megtelt. Tulajdonképpen ez a mostani fesztiválfellépésük is kamara-jellegű lesz, még akkor is, ha öt napon át tartózkodnak Trencsénben. Hamarosan érkező Cavalcade című második albumukról már két dalt kiadtak, animált videóklipek kíséretében – mindkettőt kitörő örömmel fogadta a kritika és a rajongók.

Érkezik még a Black Country, New Road nevű fiatal zenekar, szintén Londonból, akik a Black Midihez hasonló erősségű detonációt okoztak februárban megjelent első lemezükkel. Náluk metálos riffek találkoznak dzsesszes megoldásokkal, szaxofont és fuvolát is használnak, énekesük pedig a szavalástól az ordításig terjedő skálán mozog.

Ugyancsak érdekesnek ígérkezik a poszt-punk Dry Cleaning, a grime stílust képviselő Pengshui, a Párizsban élő grúzok által alapított Murman Tsuladze, vagy a Fulu Miziki zenekar Kongóból, amely bemutatja, hogyan lehet hulladékból készített hangszereken zenélni.

Lesz még újcirkusz, vizuális művészet, performance (az érsekújvári Transart Communication szervezésében) és sok más látnivaló. A szervezők azt mondják, idén egy kicsit visszatérnek a kezdetekhez, a 24 évvel ezelőtti Pohoda Fesztivál családias hangulatát igyekeznek felidézni.

Az első 1000 jegyet a részt vevő klubok kapják, a többit pedig május 17-én kezdik árusítani a pohoda.sk oldalon, úgyhogy érdemes résen lenni.

