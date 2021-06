Nem jutnak el a brit zenekarok a Pohoda minifesztiválra

Változik a Pohoda on the Ground programja, a brit zenekarok nem léphetnek fel a trencséni minifesztiválon. Ez azért is szomorú hír, mert a szervezőknek a szigetország talán legizgalmasabb formációit sikerült leszerződtetniük, a Black Midit és a Black Country, New Roadot.

Pár napja kiderült, hogy sem ők, sem a Pengshui nem tud Szlovákiába utazni. Ráadásul ők voltak a húzónevek, rajtuk kívül zömmel hazai és cseh előadók alkotják a családiasra hangolt ötnapos fesztivál kínálatát július 7. és 11. között.

A koronavírus delta variánsának terjedése miatt Nagy-Britanniában négy héttel eltolták az eredetileg június 19-re tervezett kulturális újranyitást. A bejelentés váratlanul érte az ottani fesztiválszervezőket, és persze mindazokat, akik turnéra készültek júliusban. A korlátozások miatt a brit előadóknak és zenekaroknak le kellett mondaniuk európai fellépéseiket is, sok esetben az utolsó pillanatban.

A brexit miatt amúgy is meglehetősen komplikát és pluszköltségekkel járó adminisztratív procedúrát idén nem sokan vállalták, akik viszont igen, azok most duplán csalódottak, amiért nem utazhatnak Európába.

Az említett három zenekar számára azért volt előnyös ez a szerződés, mert nem egy, hanem öt koncertre hívták őket Trencsénbe. Mivel a fesztiválon egyszerre csak ezer ember tartózkodhat, és a nézők nem sátorozhatnak a helyszínen, csak napijegyeket árultak, azaz bármelyik napra váltottak jegyet az érdeklődők, a fő színpadon minden este ugyanazt a programot látták volna.

A Pohoda szervezői kedden közleményben tudatták a szomorú hírt, a jegytulajdonosok megértésére számítva. Hozzátették, hogy intenzíven dolgoznak a kiesett zenekarok pótlásán. Információink szerint sokan visszaváltották a jegyüket, mivel kifejezetten a brit „csodacsapatokra” voltak kíváncsiak. Lehet, hogy rosszul tették, mivel az első beugró nevét már másnap közzétették, és szerintünk miattuk is bőven érdemes elzarándokolni Trencsénbe. Még akkor is, ha az Altin Gün egészen más műfajt képvisel, mint az otthon rekedt rockzenekarok.

Ez egy amszterdami székhelyű csapat, amelyet egy kalandvágyó holland basszusgitáros, Jasper Verhulst alapított, miután Isztambulban megfertőződött a török zenével, illetve annak modernizált formájával, amely a hetvenes években dívott. Ezt a kultúrkincset bátran vegyítette korunk zenei hatásaival, némi funkkal, poppal, szintetizátorral, markáns gitárokkal. Ehhez a kísérletezéshez a Facebookon verbuvált magának Hollandiában élő török és indonéz társakat, köztük a csodálatos hangú énekesnőt, Merve Dasdemirt. A tagok közül egyébként egyedül ő született Törökországban.

Az Altin Gül (Arany nap) második lemeze tavaly egészen a Grammy-díj-jelölésig vitte a világzenei kategóriában, minden különösebb reklámkampány nélkül. Legtöbben ekkor ismerték meg őket. A harmadik album (Yol) pedig idén tavasszal jelent meg, és azóta nem lehet lezavarni a világzenei listákról. Az Altin Gün bebizonyította, hogy a könnyűzenében igenis vannak még kiaknázatlan területek, felfedezetlen összhangok, hogy lehet vegyíteni a tradicionálisat a modernnel, és ez nem egymás kárára, hanem egymás épülésére válik.

A sok különböző hatás egy eddig sosem hallott elegyet képez, érdemes belehallgatni (mindhárom albumuk elérhető a YouTube-on). Nem meglepő, hogy a koncertszervezők versengnek értük, épp Amerikába készültek Grammy-jelölt lemezükkel, amikor kitört a világjárvány. A karantént is képesek voltak kreatív módon kihasználni, elkészült a sokkal későbbre tervezett új lemez. Ezen már a saját számok dominálnak a régi török slágerek sajátos feldolgozásai helyett, és a hangszerelés is merészebb. Élőben pedig különleges hatást tudnak elérni – szemtanúk azt állítják, hogy egyszerre érezték magukat egy hippifesztiválon, egy török bazárban és egy külvárosi diszkóban.

Hétfőn, 28-án ismét elindítják az internetes jegyárusítást a július Pohoda on the Groundra, addig újabb neveket is ígérnek a szervezők.