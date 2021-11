Szikora Robi musicalt írt Szent Erzsébetről

A produkció a tervek szerint a budapesti bemutatót követően jövő tavasszal indul a Kárpát-medencében.

Zsuffa Tünde író, a zenés mű alapjául szolgáló regény szerzője a produkció sajtótájékoztatóján felidézte, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén két magyar szentet emelt ki: az államalapító Szent Istvánt és Szent Erzsébetet. Az író szerint a musical a hazaszeretetre fog tanítani.

Arról is beszélt, hogy a művel rehabilitálni szeretné Gertrúd királynét, akit Erzsébet mellett szintén a szerelem asszonyaként mutat be. Mint mondta, a Szent Erzsébetről szóló történet megírására Szikora Róbert kérte fel. Amikor elkészült a regény, felkérték Lezsák Sándort a dalszövegek és a szövegkönyv megírására.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, író elmondta: húsz éve maga is foglalkozott Szent Erzsébet történetével, a regény pedig megerősítette abban, hogy a történetnek helye van a színpadon és a regényből szövegkönyvet írt.

Szikora Róbert elmondta, hogy az 1970-es évek közepén született meg a Szent Erzsébet életéről szóló zenemű megírásának gondolata, amikor Türingiában, Wartburg várában és környékén járt. Majd a 2000-es években kezdett el dolgozni a zenén.

A musicalben többek között Dolhai Attila lép színpadra, a további szerepekre november második felében szerveznek válogatást.

Az előadást Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója rendezi, és olyan fiatal művéseket szeretne kiválogatni a szerepekre, akik maguk is példaképek. A projekt létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint 156 millió forinttal, a Miniszterelnökség mintegy 310 millió forinttal támogatja.