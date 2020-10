SZFE: az új vezetés bekeményít

„Senki sem kötelezheti lojalitási nyilatkozattételre sem a hallgatókat, sem a munkavállalókat. Szenátusunk szeptember eleji egységes lemondásával a teljes jogfosztottság ellen tiltakozott. Egy szenátus jogkörök nélkül olyan, mint egy egyetem diákok nélkül: értelmetlen” – áll a hallgatók nyilatkozatában, amelyet mai sajtótájékoztatójukon olvastak fel.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) blokád alá vont Vas és Szentkirályi utcai épületében kedd este kikapcsolták az internetet – épp amikor kezdődött volna a hallgatói fórum. A részvételhez elengedhetetlen az internethozzáférés, mert a járványhelyzet miatt nem lehetnek a teremben 70-nél többen, így aki nincs jelen, videochaten keresztül szokott bekapcsolódni.

A hallgatók úgy tudják, ezentúl naponta 18 órától reggel 7-ig szüneteltetik majd a wifi-hozzáférést. Szerintük az új vezetés az autonómia eltiprása után immár gyakorlati eszközökkel is veszélyeztetk a tanítást – a szóban forgó időben ugyanis tanórák zajlanak, a kollégiumként is szolgáló másik épületben pedig olyan diákok készülnek a másnapi tanításra, akik fizetnek az egyetemnek az internet-szolgáltatásért.

„Zsarolással kényszerítik az üzemeltetéshez tartozó munkatársakat, hogy az osztálytermeinkbe, ahol kellékeinket, jelmezeinket tartjuk, és túlzás nélkül a nap 24 órájában dolgozunk, ne engedjenek be minket” – állítják a diákok, akik szerint az új vezetés a kép- és hangrögzítést is megtiltotta egy olyan épületben, ahol filmes képzés zajlik. Közölték, hogy eddig sem voltak illúzióik, most viszont világossá vált számukra, „hogy ez a hatalom sem párbeszédre, sem belátásra nem képes."

Kedden került nyilvánosságra az a levél, amelyet Szarka Gábor, az egyetemfoglalók által elutasított kancellár az alkalmazottaknak címzett, és amelyben megtiltotta nekik, hogy a demonstráló diákokkal együttműködjenek. „Ezt az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni“- közöle a kancellár. Szarka továbbá bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud a kancellár megjelölni, amely alapján kezeli a személyes adataikat.

Németh Gábor, az SZFE oktatója is megszólalt a sajtótájékoztatón. Felidézte, hogy Szarka Gábor magántevékenységnek nyilvánította a tanköztársaságot. „Ezzel több száz ember legitim és jogszerű munkáját nyilvánította magántevékenységnek. Csendben szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az SZFE nem ő – az SZFE mi vagyunk. Megnevezett két személyt, Upor Lászlót és Csernai Mihályt, mint a tanköztársaság képviselőit. A tanköztársaságnak nincsenek képviselői, ezért őket felelősként megnevezni legalábbis különös gesztusnak tűnik. Ötletgazdája van. Ha bűnbakot keres, akkor megtalálta, én vagyok az“ - mondta Németh Gábor.