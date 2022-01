Sorozat készül a koronavírus elleni vakcinák fejlesztéséről

Brendan Borrell a vakcina fejlesztésének folyamatára szakosodott újságíró, aki a National Geographic és az amerikai Science Magazine számára tudósított, előzőleg pedig ritka genetikai betegségekről írt a The New York Times számára. A sorozat producere Adam McKay, aki a Netflix Ne nézz fel! című, év végére időzített filmjének a rendezőjeként lehet ismerős, és az Utódlás című sorozat executive producere is volt. A sztori középpontjában várhatóan azoknak a cégeknek a kutatómunkája áll, melyek a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésének lehetőségeit vizsgálták, és azok a tudósok, akik a legnagyobb áttörést hozták ezen a téren. Kizzmekia Corbett és Sarah Gilbert kutatók mellett Karikó Katalin karaktere is fontos szerepet játszik majd a történetben. A tudósok mellett megjelenik majd néhány, kulcs- szerepet játszó politikus és közéleti egyéniség is, köztük Dr. Anthony Fauci, Donald Trump elnök, veje és tanácsadója, Jared Kushner, a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla és a Moderna vezérigazgatója, Stéphane Bancel is. Állítólag folyik már a szereplőválogatás is.

