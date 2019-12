Ruszó Tibor bejutott az X-Faktor döntőjébe

Ebben a fordulóban duettekkel kezdtek a versenyzők – mind a négyen egy-egy ismert partnert kaptak. A balogújfalusi (Rimaszombati járás) Ruszó Tibinek régi álma vált valóra: nagy példaképével, Kökény Attilával énekelhetett. Már csak azért is jó választás volt ez mentora, ByeAlex részéről, mert a 16 éves fiút az első válogató óta „a kis Kökénynek” hívták egymás közt a stábtagok, annyira hasonlít a hangszínük.

A duett (Kökény Attila Nincs semmi másom című dala) remekül sikerült, Gáspár Laci enyhe kritikája nem is annyira Tibinek szólt, mint Alexnek, aki szerinte feleslegesen változtatott a dal hangnemén, és a mélyebb regiszterekben Tibi hangja nem igazán tudott érvényesülni..

Ebben a fordulóban ismét új szabályokat vezettek be. Két szék volt a színpadon, és hárman juthattak döntőbe, azaz ketten a veszélyzónába kerültek, és egyiküket a nézők szavazhatták vissza. A versenyzők egymás után mindkét produkciójukat előadták – a duett után még egy dalt énekeltek – , és ezek alatt, illetve a reklámszünetben lehetett szavazni rájuk. Később már csak akkor voksolhattak a tévénézők, amikor arról kellett dönteni, ki álljon fel a székről.

Ruszó Tibiről az utóbbi napokban sok mindent megtudhattunk a bulvársajtóból, például azt, hogy öten vannak testvérek, szociális segélyből él a család, a két szobás lakásban nincs vezetékes víz, és ha Tibi megnyerné a versenyt, házat venne a szüleinek, illetve Hawaii-ra vinné nyaralni őket. Azt is elmondta egy tévéinterjúban, hogy rimaszombati barátnője megharagudott rá, mert tudomásár jutott, hogy a fiú egy órán át beszélgetett Messengeren egy rajongó lánnyal. Az X-Faktor szerkesztői erre a történetre hegyezték ki Tibi „felvezető” kisfilmjét. Láthattuk, ahogy rózsát vesz és szépen kiöltözik, hogy virággal a kezében egy dallal engesztelje ki barátnőjét. Azt is láthattuk, hogy a lány nem fogadta a videohívást, ezért (logikus lépésként) Tibi az élő showban akarta kiengesztelni. Nem biztos, hogy e célra Váradi Renátó Van még más út című szerzeménye a legalkalmasabb, de zajos sikert aratott vele, a mentorok is állva tapsolták. (Aztán Kiss Ramóna kérdésére Tibi elárulta, hogy időközben sikerült a kibékülés.) Tibi mind a négy mentortól széket kapott, amelyről most sem kellett felállnia – vagyis úgy jutott az X-Faktor döntőjébe, hogy az élő adások alatt egyszer sem került a veszélyzónába.

A műsor végén Vanek Andor és Manuel közül kellett választaniuk a tévénézőknek. Andor, (akiről kiderült, hogy nagy Pantera-rajongó) Keresztes Ildikóval énekelt egy Korál-slágert, második dala szintén nem metálszám volt. A műsorból végig kicsit kilógó, egész más zenei világot képviselő Manuel, akinek saját számait már most több százezren hallgatják, Kállay-Saunders Andrással adta elő közös szerzeményüket, amelynek szövegébe ByeAlex is besegített. A mentorok szerint mind a négy fiú ebben az elődöntőben nyújtotta a legjobb teljesítményt.

A döntőbe tehát Ruszó Tibor mellett Vanek Andor, illetve a Miklósa Erikával duettező Zdroba Patrik jutott. Hamarosan kiderül, melyikük nyeri az idei X-Faktort. A „végső összecsapás” szombaton 20 órakor kezdődik az RTL Klubon, és mivel a mentorok akkor már csak értékelhetnek, nem dönthetnek, minden a nézők szavazatain múlik.