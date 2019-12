Ruszó Tibi megnyerte az X-Faktort

Az elmúlt héten ellepték az internetet a különböző találgatások, sokan állították, hogy előre el van döntve a verseny. A finálé előtti napon a műsor producere is kénytelen volt megszólalni: tagadta a híreszteléseket, és hangsúlyozta, hogy csakis a nézők szavazatai döntenek, amelyeket közjegyző jelenlétében összesítenek.

Az első fordulóban mindhárom döntős egy szabadon választott dalt adott elő. Ruszó Tibor állt elsőként színpadra egy ismert filmsláger magyar változatával. „Istennek terve van veled” – jelentette ki a produkció után Gáspár Laci, aki szerint az is isten terve volt, hogy Tibi eljutott a fináléig. Legyen meg az ő akarata – zárta az értékelést az a mentor, aki az elődöntők folyamán többször is elmondta, hogy egy kicsit a magáénak is tekinti ByeAlex versenyzőjét.

A banki alkalmazottként dolgozó Zdroba Patrik elsőnek egy Celine Dion-dalt énekelt, amelyet mentora, Gáspár Laci pókemberjelmezben igyekezett feldobni, a színpadon táncolva. Ilyen az, amikor a humor találkozik a profizmussal – summázta a látottakat Puskás Peti.

A Ruszó Tibihez hasonlóan 16 éves, ám egészen más körülmények közül érkező Vanek Andor az elődöntők során négyszer került a veszélyzónába, ahonnét a nézők szavazták vissza a versenybe. Elsőként egy igazi klasszikust, az Álomarcú lányt énekelte, a tőle megszokott színvonalon, ám Gáspár Laci szerint kissé sterilen. Alex viszont kifejezetten kockáztató versenyzőnek tartja Andort, aki kilépett a komfortzónájából, hiszen egész másféle zenéket hallgat (például Billie Eilish-t), mint amiket a műsorban előad.

A második fordulóban mindenki elénekelhette első saját dalát. Ruszó Tibinek az a Romhányi Áron írt egy számot, aki Kökény Attila slágereit is jegyzi. A szöveg ByeAlex és Morocz Tamás munkáját dicséri. Magáról Tibiről, a fiú eddigi útjáról írták. „Nincs már, ki a földre visszaránt”, hangzik az egyik sor, a refrénben pedig ezt kérdezi: „Van-e álom túl az álmokon?” Erre akkor még senki sem tudta a választ. Dallos Bogi szerint ez a dal „pont annyira érett, amilyen érett előadó te lettél a műsor során”. ByeAlex pedig kijelentette, hogy semmit sem tanult volna a műsor során, ha nem kapja meg Tibit is a csapatába mentortársaitól a táborban.

Patrik dalát Puskás Peti öccse, Dani szerezte, a szöveget pedig szintén Mórocz Tamás, aki többek közt a The Biebers dalszövegeit is írja.

„Fiatal a szívem, nem is adom, még nem” – ez volt Vanek Andor számának refrénje. A dinamikus popdalt ByeAlextől és Somogyvári Dánieltől kapta, és nagyon tetszett a mentoroknak, akik megállapították Andorról, hogy igazi sztáralkat.

A szárprodukció viszont ezután jött egy egykori X-Faktor győztestől, Radicsi Gigitől, aki két éven át a műsor női mentora is volt, és a tengeren túlon is igyekszik befutni – inkább kisebb, mint több sikerrel, a Beyoncé-vonalat képviselve.

Ezután lezárták a szavazást, és egy versenyzőnek búcsúznia kellett. Ez Zdroba Patrik lett. Továbbjutóként Ruszó Tibi nevét mondta ki először a műsorvezető, Kiss Ramóna, vagyis neki kellett a legkevesebb ideig izgulnia a színpadon.

Az első körben több, mint 700 ezer szavazat érkezett, ami rekordnak számít. Ezután lenullázták a voksokat, és mindkét továbbjutó a mentorával adott elő egy duettet, illetve egy olyan dalt énekelt el ismét, amelyet már hallhattunk tőle az előválogatók során. Először tehát mindketten ByeAlex társaságában léptek színpadra. Tibinek a Szívem udvarában című kedves dalocska jutott, ami eddig nem volt nagy sláger, de ezek után talán az lesz. Andor a sokkal ismertebb Még mindig című dalt kapta ByeAlex és a Slepp repertoárjából.

Az előválogatós dalok közül Ruszó Tibi Kökény Attila slágerét választotta (Rád gondolok és a sírás fojtogat), Andor pedig a The Greatest Showman című musical egyik betétdalát (Never Enough) adta elő. A szavazást a tavalyi győztes USNK erdélyi rapduó fellépése után zárták le. Kiss Ramóna kibontotta a győztes nevét rejtő borítékot, és a balogújfalusi Ruszó Tibi nevét mondta ki, aki alig tudta elénekelni a záró dalt, mert a tizenkét elődöntős berohant a színpadra, és spontán ünneplésbe torkollt a fellépés.

Tibi győztesként havi 1 millió forintot kap egy éven keresztül, ezen kívül további 15 millió forint is megilleti, amelyet karrierje beindítására költhet. Az alulról indult legkisebb fiú klasszikus meséjét láthattuk, aki tehetségének köszönhetően eljut a csúcsra.