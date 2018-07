Remek folytatással hódít a Mamma Mia!

A Mamma Mia! új részében pompázatosan sikerült mozgalmas cselekményt felfűzni Benny Andersson és Björn Ulvaeus dalaira, vagyis az ABBA-slágerekre. A film attól izgalmas, ahogy idősíkokat váltakoztatva megmutatja: miképp hatnak a múltbeli kapcsolatok a jelenre.

Az új Mamma Mia! címében azt ígéri, hogy sose hagyjuk abba. Ol Parkernek – akinek a remek Marigold Hotel című angol vígjáték epizódjait köszönhetjük – úgy sikerült megalkotnia e most futó zenés mozit, hogy tényleg kár lett volna abbahagyni ott, ahol 2008-ban abbamaradt a Meryl Streep remeklésétől (is) élvezetes zenés kaland. E mostani mozi oly módon épül szervesen az előzőre, hogy az ott feltűnt szereplők mai énjével, valamint azzal is megismerkedhetünk, miként alakult a sorsuk. Új figura is megjelenik, a fiatal Donna (Lily James). Az ő „előtörténetéből” tárul fel, hogyan fogant és született meg a lánya, Sophie (Amanda Seyfried). A friss részben pedig Sophieval térünk vissza a varázslatos görög szigetre, Kalokairire, ahol a Hotel Bella Donnát készül megnyitni, édesanyja emlékére.

Az ABBA-slágerek örökzöldek: agyonhallgattuk annak idején, amikor elárasztották az étert, mert különösebb gond nélkül beúszhattak hozzánk is a vasfüggöny mögé. Ugyanolyan ámulattal hallgatjuk őket most, amikor egy pompázatos filmes musicalben élik új életüket, a szerteágazó történet fordulataihoz biztosítva hangulati és narratív alapot-hátteret.

A film egymást váltogató idősíkjai közül a jelenben Donna lánya, Sophie két nagy eseményre készül: hogy hozzákösse az életét Skyhoz (Dominic Cooper), és hogy együtt igazgassák a szállodát a görög szigeten. Sky viszont inkább New York felé kacsintgat. A szállodanyitó ünnepségre a világ több pontjáról érkeznek a vendégek, köztük Donna egykori két barátnője és Sophie két további potenciális édesapja. Az érkezésükbe és az ünnepségre készülődés eseményeibe – a jelenbe – azonban beleszövődik egy feltáró szál a múltból. Kiderül belőle, hogy oxfordi diplomájának megszerzése után Donna hogyan került a mesés görög szigetre, s hogy milyen körülmények között ismerkedett meg a három lehetséges apával, Sammel (Pierce Brosnan), Harryvel (Colin Firth) és Bill-lel (Stellan Skarsgard) – pontosabban, fiatalkori énjükkel (jól megválasztott ifjú színészek alakítják őket, már itt felvillantva az időskori karaktereket). Az új részből tudjuk meg annak az előzményét, Donna miért maradt a szigeten, s milyen körülmények között hozta világra Sophie-t. Fény derül arra is, mennyi közös van abban, ahogy anya és lánya élete alakult. Ennek láttatása – remek ötletek révén – a film nagy hozadéka. A csúcsötlet pedig Sophie nagyanyjának beleillesztése a sztoriba – vagyis Cher és Andy Garcia duettje, a Fernando-szám.

A Mamma Mia! nem kíván elmélyülést – a gyönyörű tengerparti környezetben elhelyezett fergeteges bulit, a jóságos mesét kell benne látni, a mélyen emberi érzésekre kell ráhangolódni, szórakozni a humoros beköpéseken, élvezni a sodró erejű koreográfiákat, és hagyni kell, hogy magukkal ragadjanak a jól ismert régi dalok a színészek tolmácsolásában.