Rekordot döntött a Coldplay zenekar

Egy tizedik koncertet is beiktatott a Coldplay brit rockzenekar Buenos Airesben Music of the Spheres című világturnéja végére, és ezzel megdönti az ex-Pink Floyd-os Roger Waters rekordját, aki 2012-ben kilencszer lépett fel az argentin fővárosban The Wall című koncertjével.