Petőfi–Tompa országos seregszemle vers- és prózamondók számára

A Csemadok felhívása szerint a járványhelyzetre és annak következményeire való tekintettel a Tompa Mihály Országos Versenyt a szervezők a megszokott formában idén nem tudják megvalósítani, ugyanakkor a vers- és prózamondók mozgalmát nem szeretnénk megszakítani. A Csemadok Országos Elnöksége ezért meghirdette a Petőfi–Tompa Országos Seregszemlét, különös tekintettel a Petőfi-emlékévre. A Petőfi–Tompa Országos Seregszemlén részt vesznek mindazok a tanulók, akik a Tompa Mihály Országos Verseny első fordulóján, az iskolai fordulókon helyezést értek el. Az onnan továbbjutók versenyezhetnek a Petőfi–Tompa Országos Seregszemle körzeti (ahol az indokolt) és járási versenyein, ahonnan a regionális seregszemlére jutnak tovább. Az országos seregszemlét abban az esetben tartják meg, amennyiben a jár- ványügyi helyzet ezt megengedi – áll a frissen kiadott közleményben.

A vers- és prózamondók csak egy műfajban nevezhetnek be a versenybe, miközben két produkcióval készülnek. A zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, míg az országos seregszemlén a regionális seregszemlén elhangzott és díjazott egy produkcióval szerepel a versenyző. A szervezők egyetemisták jelentkezését is várják, ebben az esetben a nevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy új, egyszerűsített benevezési lap készült, a prózamondók pedig nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny szolgál.