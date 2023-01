Pasolini – Bologna új küszöbén

Szemben a San Petronio-bazilikával, amely a város főtere, a Piazza Maggiore tekintélyét növeli, az árkádos palota, a Palazzo Re Enzo messze földön híres könyvesboltja is jelzi: Bologna 2022-es évi kulturális életének első számú embere Pier Paolo Pasolini, a 20. század egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb művésze, az író, költő, nyelvész, teoretikus és nem utolsósorban filmrendező volt, aki provokatív, tabukat döntögető alkotásaival (a vallási motívumok és a szexualitás szemérmetlen összefonásával) élete végéig óriási viharokat kavart. A világ azóta sem békélt meg minden alkotásával, művészi nagyságát azonban kénytelen volt elfogadni.

A főtéri Cineteca polcain egymás mellett sorakoznak a filmjei és újonnan kiadott művei, de tíz euróért még Pasolini arcképével ékesített vászontáskát is árusít a bolt. Kérdezem a boltvezetőt: milyen volt a bevétel Pasolininak köszönhetően? „Bologna imádja Pier Paolót – mondja –, de a külföldről ide látogatók is szépen vásároltak a fotókból, plakátokból, kötetekből, az őt ábrázoló ajándéktárgyakból.”

A Cineteca és az író-filmrendező alma matere, a bolognai egyetem közösen megrendezett kiállítása is rengeteg látogatót vonzott a városba. A retrospektív filmvetítések és előadások mellett ez volt a legizgalmasabb program, amellyel a város Pasolini emléke előtt tisztelgett. A Figuratív villanások című kiállítás elsősorban a filmalkotó Pasolinira koncentrált. Korabeli tévéhíradók felvételei elevenítették fel alakját különböző forgatásokról, táblaképek mutatták meg, honnan merített ihletett arcokhoz és jelmezekhez, filmrészletek hozták közelebb az érdeklődőkhöz A csóró, a Mamma Róma, a Máté evangéliuma, az Oidipusz király, a Teoréma, a Médea, a Dekameron, a Canterbury mesék, Az Ezeregyéjszaka virágai és a Salo, avagy Szodoma 120 napja szereplőit.

Húsz perccel este nyolc után a Piazza Maggiore ünnepi életét éli. A tér különböző pontjain utcazenészek szórakoztatják a turisták hadát. Itt egy gitár, ott egy hangtál szól, odébb a Take Me to Church. A Via d’Azeglio magasban kifeszített neonfeliratai John Lennon Imagine című örökzöldjének teljes szövegét mutatják – soronként. Pasolini képe a legváratlanabb pontokon tűnik fel. Hetekkel a futball-világbajnokság után még egy tőle származó idézetet is felfedezek az egyik ház falán. „A labdarúgás korunk utolsó megszentelt rituáléja.” Állítja ezt az a művész, aki számára a Bologna csapata élete végéig erős vonzalmat jelentett.