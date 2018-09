Ősbemutatók évada a Tháliában

Kassa | Négy nagyszínpadi bemutatóval várja nézőit a Thália Színház a 2018/2019-es évadban. Az első októberben esedékes – a Móricz Zsigmond regényéből készült Légy jó mindhalálig című musicalt Dudás Péter, a társulat tagja állítja színpadra, aki a Portugállal már rendezőként is bizonyított.

Nyilas Misi története természetesen gyerekszereplők bevonásával elevenedik meg a kassai színpadon.

A Légy jó mindhalálig után három friss, ropogós kortárs dráma szerepel a műsortervben – így vagy úgy, de mindegyik ősbemutató. Decemberben három nővérrel találkozunk, de nem a jól ismert változatban – Csehov mellett Woody Allen vagy éppen Almodóvar jellegzetes nőalakjait is megidézik David Drábek figurái. A Klicpera Színház dramaturgja és rendezője a Hradec Králové-i társulat számára írta Csokifalók című komédiáját, amely 2011-ben az év új drámája lett Csehországban. Az egyszerre romantikus és bizarr vígjátékban apjuk halála után három lánytestvér igyekszik kezdeni valamit az életével (vagy mégsem). Róza, a legidősebb kétszáz kilóra ette fel magát, mozdulni sem bír; Valéria, a legfiatalabb agorafóbiája miatt zárkózik be; Helena, a középső az egyetlen, aki kapcsolatot tart a külvilággal. Aztán egy apai örökség, néhány férfi és pár kutya megjelenése alaposan felforgatja a kis ház nyugalmát. A Csokifalók magyarul ugyan megjelent egy kortárs cseh drámakötetben, de magyar színpadon még nem volt látható. A kassai előadást Telihay Péter rendezi, aki a tavalyi nagy sikerű Liliomfi után tér vissza a színházba.

Czajlik József, a Thália igazgatója szokásához híven a 2018/2019-es évadban is olyan darabot visz színre, amelyen keresztül a ma emberét foglalkoztató zsigeri kérdésekről beszélhet. Ferdinand von Schirach Terror című bírósági drámájának 2015-ben volt a németországi ősbemutatója, azóta színházak tucatjai tűzték műsorukra, magyarul a Katonában szembesülhettek vele a nézők. A februárra időzített kassai premier egyben a mű szlovákiai ősbemutatója. A Terror története szerint egy terrorista eltérít egy repülőgépet, majd egy zsúfolásig megtelt stadion felé irányítja. Az eltérített gép becserkészésére kiküldött vadászpilóta a parancs ellenére cselekszik: lelövi az utasszállítót, benne 164 utassal, hogy megmentse a stadionban gyanútlanul üldögélő 70 ezret. A darab a tárgyalóteremben kezdődik és végződik, ahol a bíró, a védő, az ügyész, a vádlott és a tanúk próbálják rekonstruálni, mi is történt. Azt viszont a nézőknek kell eldönteniük, felmentik vagy bűnösnek találják a vádlottat. Czajlik József elmondta, ezzel a produkcióval egyben egy nemzetközi projekthez is kapcsolódik Kassa: a drámához készült egy honlap, amelyre a Terrort műsorukra tűző színházak feltöltik a nézői szavazás eredményeit, így tulajdonképpen egyfajta kép rajzolódik ki arról, mit is gondol a világ a felvetett erkölcsi dilemmáról.

A 2018/2019-es évad utolsó nagyszínpadi bemutatója Ljudmila Ulickaját invitálja meg Kassára – a Thália felkérésére Garai Judit írja át színpadra a kortárs orosz irodalom nagyasszonyának Életművésznők című regényét, illetve történetfüzérét; az előadást rendezőként Hídvégi Nóra jegyzi.

A Márai Stúdiószínpad műsortervében Kántor Kata Nem történt semmi, felejtsük el... című táncszínházi produkciója, valamint a Gazdag József írásaiból, konkrétan az Egy futballfüggő naplójából készülő „tribünterápia” szerepel.

A gyereknézőknek három előadást kínál a Thália az új évadban. Bérletben tekinthetik meg a rozsnyói Meseszínház Csillagokkal táncoló kojot című indián meséjét. Saját produkcióban készül a Mátyás király (Perényi Balázs rendezésében). Vendégként érkezik Kassára a budapesti Bandart Társulat Ann-droid című produkciója, amely egy igazi 21. századi Pinokkió-átirat, s különleges mesevilága a színházat a legújabb digitális technikákkal ötvözi.