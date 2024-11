November ismét a fotót ünnepli Pozsonyban

Magyar vonatkozás

Zoltai András dokumentarista fotós önálló tárlata november 7-én nyílik meg. Blue Memoir című fotósorozatában az ember és a víz közötti kapcsolat sokrétűségét kapja lencsevégre: az érdekli, hogyan viszonyulnak az emberek Magyarországon a vízhez.

Szabó Judit a kortárs magyar fotográfia fontos, ám kevéssé ismert alakja. Az utcán kibontakozó történések állnak figyelme középpontjában: figyelmes, de távolságtartó megfigyelő, aki sosem avatkozik be a látottakba. A kiállításon látható képek újra felfedezik az évtizedek óta raktárdobozokban őrzött munkáit, bepillantást engedve egy eltűnőben lévő – a digitális fotográfia megjelenése előtti – generáció fotográfiai látásmódjába. A kiállítás november 8-tól látogatható az Artotéka Galériában.

A mentális egészség és két nagyágyú

A táj alakulása mellett a mentális egészség kérdése is fontos szerephez jut, azzal a szándékkal, hogy a fotóhónap erre a napjainkban egyre fontosabbá váló társadalmi problémára is reagáljon. Matúš Zajac, Max Kandhola és Anders Petersen munkái nemcsak a fogyatékosság nehéz következményeiről, hanem az öregedésről és a szociális otthon mindennapjairól is szólnak. A tárlatok szeretnék felidézni az összetartozás érzését azokkal, akik hasonló problémákat élnek át, mint a szerzők hősei. A projektet filmvetítések és a mentális egészséggel foglalkozó szakértőkkel folytatott beszélgetések egészítik ki. Matúš Zajac és Anders Petersen munkái november 7-től látogatható a Közép-európai Fotográfia Házában, Max Kandholáé a Zichy-palotában.