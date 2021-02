Netflix: 71 új film 19 milliárd dollárért

A Netflix eddig is gyakran örvendeztette meg nézőit saját tartalommal, saját gyártású filmmel. Hozzá kell tennünk, hogy az utóbbi időben a mennyiség sajnos egyre inkább a minőség rovására ment. Ennek tudatában nem vagyunk túl optimisták a streamingszolgáltató bejelentését illetően, hogy idén 71 új filmet mutat be. Ezekre a mozgóképekre egyes információk szerint 19 milliárd dollárt költött.

A Netflix eddig is gyakran örvendeztette meg nézőit saját tartalommal, saját gyártású filmmel. Hozzá kell tennünk, hogy az utóbbi időben a mennyiség sajnos egyre inkább a minőség rovására ment. Ennek tudatában nem vagyunk túl optimisták a streamingszolgáltató bejelentését illetően, hogy idén 71 új filmet mutat be. Ezekre a mozgóképekre egyes információk szerint 19 milliárd dollárt költött.

A 71 film legtöbbjéről a címen és a szereplőkön kívül nagyon kevés információ szivárgott ki. A premierdátumokkal sem vagyunk sokkal okosabbak, ennek ellenére összegyűjtöttünk egy csokorra valót azok közül, amelyek kiváltották a kíváncsiságunkat vagy a színészgárdának, vagy a történetnek köszönhetően.



Malcolm és Marie

A hivatalos szinopszis szerint egy fájdalmas romantikus dráma ez, amelyben egy filmrendező és barátnője egy ünnepi filmpremier után hazatér, ám a siker megünneplése helyett a kapcsolatuk problémáit kezdik boncolgatni. A fekete-fehér drámát a koronavírus-járvány alatti karanténban, két hét alatt forgatták le. A filmet az Eufória című sorozat készítője, Sam Levinson rendezte, aki hozta magával a nagy sikerű sorozat sztárját, Zendayát is. Az operatőr a magyar Rév Marcell volt, aki szintén dolgozott az Eufória elkészítésén. A filmrendezőt a Tenet című mozifilmmel ismerté vált John David Washington alakítja, Zendaya pedig a barátnőjét személyesíti meg. (Premier: február 5.)

Fontos vagy nekem

Fekete komédia, amelyben Rosamund Pike (Holtodiglan) és Peter Dinklage (Trónok harca) feszülnek egymásnak. Marlát (Pike) hatóságilag nevezik ki idősek gyámjának, ám a nő kis idő múlva idősotthonba helyezi el a rá bízott öregeket, majd kiforgatja őket a vagyonukból. A legújabb áldozatának azonban komoly alvilági kapcsolatai vannak, így igazi rosszfiúk erednek a nő nyomába. (Premier: február 19.)



Nő az ablakban

Az egykor gyermekpszichológusként dolgozó agorafóbiás (a nyílt tértől való félelem) Anna Fox egyedül él hatalmas New York-i lakásában. Napjait ivással és azzal tölti, hogy az interneten idegenekkel beszélget, és fényképezőgéppel figyeli a szomszédait. Egy nap betoppan hozzá Jane Russo, aki családjával költözött Anna szomszédságába. Összebarátkoznak, ám a nő eltűnik, Anna pedig bűntényre gyanakszik. Amit látott, és amit sejt, fenekestül felforgatja életét. Nem tudja felmérni, mi a valóság, és mi az, amit a már egyébként is zilált elméje csak elképzel.

Az Alfred Hitchcock Hátsó ablakára hasonlító film komoly szereplőgárdát vonultat fel. Annát Amy Adams, Jane Russót Julianne Moore, a férjét pedig Gary Oldman alakítja, de feltűnik a filmben Anthony Mackie és Jennifer Jason Leigh is.



Blonde

Az amerikai Joyce Carol Oates azonos című könyve a filmcsillag Marilyn Monroe-ról szól. Oates több interjúban is elmondta, regénye nem szigorúan vett életrajzi mű, hanem fikciós írás, így kíváncsian várjuk, mi újat tud mutatni a film az egykori szexszimbólum életéről. Már csak azért is, mert Monroe-t a Szárnyas fejvadász 2049 és a Tőrbe ejtve című filmekben szereplő Ana de Armas alakítja. A másik főszereplő A zongorista című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjjal jutalmazott Adrien Brody lesz, aki a 2017-es Birmingham bandája című sorozat óta két ZS-kategóriás, a mozikat meszsziről elkerülő akciófilmben szerepelt. Ráférne egy újabb siker.



The Power of the Dog

„A férfiasság, a nosztalgia és az árulás bódító elegye. Ritkán találni olyan sztorit, amelynek témája és karakterei ehhez hasonló feszültséget teremtenek, és a vége is váratlan” – Jane Campion rendező (aki nem mellesleg Oscar-díjas forgatókönyvíró) mondta ezt Thomas Savage azonos című regényéről, mely filmje alapjául szolgált. Az 1967-ben megjelent regény Phil (Benedict Cumberbatch) és George Burbank (Jesse Plemons) tehetős montanai fivérekről szól. Phil ragyogó elme, de kegyetlen, George kényes ízlésű és nagylelkű. Mikor George titokban elvesz egy helyi özvegyet (Kirsten Dunst), Phil haragja a sógornője ellen fordul, és a nő fiát használja fel a tönkretételére.



Escape From Spiderhead

Chris Hemsworth-szel egyszer már jól járt a Netflix, hiszen a Tyler Rake: A kimenekítés című akciófilm, amelynek Hemsworth alakítja a főszerepét, az egyik legnézettebb Netflix-film volt 2020-ban. Most újra összeálltak, ezúttal egy sci-fi-re, amely a nem túl távoli jövőben játszódik. Börtönbe került bűnözők úgy rövidíthetik le a büntetésüket, ha vállalják, hogy kísérleti patkányokként különös gyógyszereket teszteljenek rajtuk. A sztori szerint két elítélt olyan szert kap, amellyel a szerelembe esést próbálják szimulálni.

Hemsworth mellett a leginkább sorozatszerepeiről ismert Jurnee Smollett (True Blood, Lovecraft Country) és Miles Teller is erősíti a színészgárdát.



Red Notice

A Netflix ez évi egyik nagy dobása a Red Notice, a 150 milliós szuperprodukció szupersztárokkal megpakolva. A főszerepekben az elmúlt években szárnyaló Dwayne Johnson (Jumanji: Vár a dzsungel, Nagypályások), Gal Gadot (Wonder Woman) és Ryan Reynolds (Deadpool) lesz. A történet pedig a legjobb és emiatt a legkeresettebb műkincstolvaj (Gadot) üldözéséről szól, ami a Bond-filmekhez hasonlóan több országban is folyik majd. A több országot is érintő forgatás és Johnson 20 milliós gázsija miatt nem csoda, hogy a streamingszolgáltató ekkora büdzsével dolgozik. A Netflix a tervek szerint ezzel a filmmel szeretne egy franchise-t beindítani.



Don’t Look Up

Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence 2019-ben, az X-men: Sötét Főnix című film megjelenése után úgy döntött, egy időre szünetelteti a karrierjét. Egészen mostanáig. Adam McKay rendező és Leonardo DiCaprio kedvéért Lawrence visszatért. McKay rendezi a vígjátékot, DiCaprio pedig Lawrence párját alakítja a filmben.

A csillagászpár felfedez egy meteoritot, amely megállapításuk szerint hat hónap múlva becsapódik a Földbe, ám senki nem hisz nekik. Így a két tudós egy médiaturné során próbálja meg felhívni a figyelmet a közeledő veszélyre. A szatirikus hangvételű film elképesztően jó színészeket vonultat fel: Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, Chris Evans, Matthew Perry, Meryl Streep és Jonah Hill is feltűnik a kockákon.