Nem engedik be a sajtót Andy Vajna temetésére

Andy Vajna búcsúztatásán Arnold Schwarzenegger is beszédet mond (Képarchívum)

A portál azután fordult a temetés megszervezéséért felelős állami szervhez, valamint Havasi Bertalanhoz, Orbán Viktor kormányfő sajtófőnökéhez, hogy kiderült, a szertartáson beszédet mond Arnold Schwarzenegger, sőt az is lehet, hogy Antonio Banderas is részt vesz a búcsúztatáson. Mindketten sokat köszönhetnek Vajnának, akivel nemcsak munkakapcsolat, hanem barátság is összekötötte őket.

Mivel a magyar kormány saját halottjának tekinti a filmproducert és a filmügyi kormánybiztost, a szertartás körülményeiről és a meghívottakról a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság dönt. A temetésről egyelőre annyit tudni, hogy a Fiumei Úti Sírkert 41-es művészparcellájában, közvetlenül Kerényi Imre, Makk Károly és Jancsó Miklós mellé helyezik majd örök nyugalomra Vajnát. A temetkezéssel megbízott cég kedden kezdi meg a parcellarész előkészítését.

Korábban az is felmerült, hogy Andy Vajnát Los Angelesben temethetik el, ahol a fia és a szülei is nyugszanak, ezt az értesülést azonban a múlt csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely cáfolta, kijelentve: a kormány a saját halottjának tekinti a világhírű producert.

Vajna életének 75. évében, hosszú betegség után budapesti otthonában halt meg két hete vasárnap.