Művészeti kalauz

SOMORJA EGY ABSZTRAKT FESTŐ SZEMÉVEL

Ezt a kiállítást már csak azért is érdemes meglátogatni, hogy tudatosítsuk: ami absztrakt, az nem kell, hogy teljes mértékben elvonatkoztasson a realitástól. Bodó Éva ugyanis Somorja utcáit, tereit és perifériáját veszi kiindulópontul. Az olyan helyek érdeklik leginkább, amelyek valamilyen oknál fogva kihasználatlanul maradtak, amelyekről elfeledkeztünk – pedig akár az is lehet, hogy nap mint nap elmegyünk mellettük. Alkotásai azt bizonyítják, hogy mindaz, ami első pillantásra nem tűnik esztétikusnak – például egy lepusztult épület, vagy a Duna-parton hagyott betontömbök halma, melyek a folyó csatornarendszerének javítását követően maradtak ott – az egy képzőművész számára igenis figyelemre méltó lehet.

A festmény készítését megelőzően az alkotó hosszú időn át vizsgál egy-egy helyszínt. Ezekben az előkészítő szakaszokban a fotó és a grafika eszközeit használja. A fekete-fehér fotót és a monokróm, sematizált skiccet követően lépnek be munkafolyamatába a színek, és ekkor jut fő szerephez az adott helyszín alkotói értelmezése, hiszen a festmények olyan színekkel telnek meg, melyek a valóságban, az adott helyre – ilyen összeállításban legalábbis – nem jellemzőek. Engedjük tehát el magunkat a színek, a struktúrák és a szabályosságot maga mögött hagyó kontúrvonalak világában, és hagyjuk magunkat meglepni a festmények és a térbeli objektumok közötti összefüggésekkel. Bodó Éva nem nyújt magyarázatot, azaz nem nevezi meg a konkrét helyszínt, amely egy-egy festményét ihlette, nyújt azonban némi fogódzót – hogy pontosan milyet, annak felfedezése már legyen a látogató feladata.

A Somorja: Városterek című kiállítás augusztus 4-ig látogatható a somorjai Koronában, az egykori kolostor történelmi épületében. A látogatás időpontját érdemes előre egyeztetni.

VÁLASSZUK A ZÖLD FESZTIVÁLT

Ahogy azt a neve is elárulja, az NFGreen fesztivál mögött a dunaszerdahelyi NFG klub áll, amely már több mint másfél évtizede munkálkodik azon, hogy az alternatívabb irányvonalú zenét és művészetet hozza közelebb a helyiekhez. És ahogy arra a fesztivál neve szintén utal, ez egy zöld, azaz környezetbarát fesztivál. A szervezők ezt pedig komolyan is gondolják: a résztvevőket arra kérik, hozzanak magukkal saját étkészletet, tányért, poharat. A fesztiválon repoharak vannak használatban, a konyha pedig vegetáriánus fogásokban bővelkedik.

A fesztivál csütörtökön kezdődik és szombatig (a sátrazók számára vasárnap reggelig) tart a tallósi tó partján. A koncertek mellett filmvetítés, színházi előadás, slam poetry, beszélgetések, jóga és különböző workshopok várják az érdeklődőket. Pár tipp, mire érdemes odafigyelni: részt vehetünk kerámia és cianotípiás workshopon (péntek és szombat), beszélgethetünk szülésjogokról (péntek 13.00), megnézhetjük Németh Levente Magamba zárva! című kisfilmjét (péntek 14.00), szombaton tartják Gužák Klaudia Francia film című verseskötetének bemutatóját (12.30), illetve, megtudhatjuk mennyire zöld (vagy sem) a hollywoodi filmgyártás (szombat 14.00). Nem érdemes továbbá kihagyni a pénteki slam poetry estet (18.00), sem pedig az azt megelőző színielőadást, az ír drámaíró, Martin McDonagh Otthol című darabját, melyben Rancsó Dezső, Béhr Márton, Tóth Károly és Katona Eszter játszanak, és amelyet Rédli Károly rendezett (péntek 15.00). A koncerthangulatért pénteken a hazai Estendøn, illetve a roma folklórt játszó Dromara felel, szombaton a Jam Session, a Musspell, a Slapstick és az Óperentzia játszanak majd. A fesztivál további fellépői: a Varsás Népdalkör, Eszes Nina, a Kinetic Erotic, a Stay Sober, Ovarius, PJ Groove Guru és Vinnie Lonely.

Mikor és hol: július 4–6., csütörtök–szombat – a tallósi tó partja – belépő: a napijegy 20 (elővételben 18), a háromnapos 55 euró, a bicajjal érkezők és NFG szezonbérlettel rendelkezők féláron vehetnek jegyet

EGY NEMZETKÖZI CSAPAT HANGVERSENYE

A Cascade Youth Symphony Orchestra az Egyesült Államokból érkezik Pozsonyba. Hogy kicsodák ők? Egy olyan zenekar, melynek zenészei évente cserélkeznek: a tagok ugyanis tehetséges gyerkőcök, tizenévesek és pályakezdő fiatalok, akik egy egész éves képzés keretén belül próbálhatják ki magukat egy nemzetközi szimfonikus zenekarban. A projekt célja, hogy ösztönző környezetet biztosítson a tehetséges fiatal zenészek számára: hogy bátorítsa, kihívások elé állítsa és irányt mutasson a jövő előadóművészeinek.

A koncertet Tod Mahaffey karmester vezényli, a program pedig lenyűgözően gazdag: a klasszikusoktól kezdve a jazzfeldolgozásokig mindenféle műfaj felcsendül. A közönség többek között Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Aaron Copland, Leroy Anderson, George Gershwin, John Kander és Duke Ellington zenéjét élvezheti. A projektet 1976-ban alapították a washingtoni Edmondsban működő felnőtt Cascade Szimfonikus Zenekar ifjúsági tagozataként. A zenekar azóta nemzetközi hírnévre tett szert, a tehetséges gyerekek koncertjeit világszerte látogatják.

Mikor és hol: július 8., hétfő – Pozsony, a Szlovák Rádió nagy koncertterme – belépő: 5 euró, kedvezményesen 3 euró

...és röviden:

Egy legendás cseh csapat ma este Pozsonyban. A Znouzectnost zenéje a rock, a folk, az underground, a punk és a garázsrock sajátos ötvözete, amely elsősorban a hagyományos háromakkordos dalszerzésre épül. 1986-ban alakult Pilsenben, a tagokat a feltörekvő punkhullám egyszerűsége inspirálta. Idővel átlépte a műfaj kereteit, csakúgy, mint Pilsen városának határait, és fokozatosan egy sajátos hangvételű, autentikus zenei csapattá alakult. A Znouzectnost fennállása óta 14 albumot adott ki, a legutóbbi 2014-ben látott napvilágot. Most, 10 hosszú év után új albummal jelentkezik a csapat, a tizenötödikkel, amely a kissé rejtélyes The end...? címet viseli. Az este a Les Myzérables nevű szlovák formáció is játszik.

Július 4., csütörtök 19.00 – Pozsony, a Pink Whale koncertklub

Perdüljünk táncra a Pósfával. Július első hetében tartják a Csallóközi Gyermekés Ifjúsági Néptánctábort Gellén, amely – a hagyományokhoz híven – táncházzal zárul. 16.30-tól a táborozók mutatják be, hogy mit tanultak a hét folyamán, Oláh Attila pedig gyerektáncházat tart. Az este a felnőtt vendégeket várják táncházba, akik Fecske Renátával és Bitter Péterrel tanulják majd a lépéseket. A muzsikáért a Pósfa zenekar felel.

Július 5., péntek 16.30 és 19.00 – Gelle, a Turul Vendéglő udvara – a belépés ingyenes